Bordighera: online il bando per il Fondo Sociale Affitti 2025 (annualità 2024)

Online sul sito istituzionale del Comune di Bordighera (https://www.comune.bordighera.im.it/Novita/Avvisi/FONDO-SOCIALE-AFFITTI-2025-ANNUALITA-2024) il bando ed i moduli per presentare domanda di assegnazione del contributo per il canone di locazione sostenuto nell’anno 2024; i termini sono aperti dalle ore 9.00 del 17 novembre 2025 alle ore 12.30 del 16 dicembre 2025.

“Sosteniamo il diritto alla casa e per questo, con la quinta variazione di bilancio, abbiamo stanziato dalla casse comunali la somma di € 25.000 per aumentare e integrare il fondo già assegnato al Comune da Regione Liguria (€ 19.800) per gli affitti, con l’obiettivo di affiancare chi vive momenti di difficoltà.” commenta l’Assessore Martina Sferrazza.

Possono presentare domanda coloro che sono titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell'elenco comunale degli ammessi a contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta. Il contratto d’affitto deve inoltre essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente maggiorenne del suo nucleo famigliare con lui residente e riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione ed intestato esclusivamente al richiedente oppure ad un componente maggiorenne del nucleo familiare con lui residente.



Tra i requisiti necessari per poter beneficiare del contributo, si ricorda che:

l’importo contrattuale del canone non deve essere superiore a 8.400,00 euro

il valore dell’ISEE del nucleo famigliare non deve essere superiore a 16.700,00 euro

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all’unità superiore; il contributo teorico minimo ammissibile è pari a 300,00 euro, quello massimo è pari a 2.400,00 euro.

Per chi presenta domanda ai sensi del bando ed era in possesso del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza (QUOTA B) nell’anno 2024, il Comune di Bordighera, successivamente all’erogazione dei contributi - stante la non cumulabilità tra le due misure - trasmetterà l’elenco dei beneficiari all’Inps ai fini della compensazione sul RdC/PdC (oggi Assegno d’Inclusione – ADI) di quanto percepito a titolo di contributo per l’affitto (FSA 2024).

Le domande devono essere redatte sull’apposito modulo e presentate, debitamente compilate e sottoscritte:

o per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo bordighera@legalmail.it ;

o per Posta Elettronica all’indirizzo e-mail protocollo@bordighera.it;

o presso l’Ufficio Protocollo del Comune

Si comunica che è preferibile che gli allegati alla domanda inviati per posta elettronica siano in formato pdf. Per sistemi Android meno recenti è necessario scaricare un’applicazione per poter produrre documenti in formato pdf. Per i sistemi Android più recenti è possibile utilizzare la funziona “stampa in PDF” dalla galleria immagini. Per sistemi iOs i documenti in formato pdf si possono acquisire utilizzando l’app “Note”.