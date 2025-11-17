Vallecrosia: assemblea pubblica su volontari civici, ex mercato dei fiori, ciclabile e nuovo parcheggio in via Don Bosco

Volontari civici, il nuovo progetto della ciclabile in via Don Bosco, la demolizione dell’ex mercato dei fiori e il nuovo parcheggio in via Don Bosco saranno i temi al centro della prossima assemblea pubblica prevista il 27 novembre alle 19 nella sala polivalente a Vallecrosia.
Un'occasione di confronto durante la quale l'Amministrazione Perri, con grande entusiasmo, illustrerà nel dettaglio ai cittadini il progetto dei volontari civici e li aggiornerà su altre importanti iniziative. "Una nuova e importante iniziativa che offrirà ai cittadini l’opportunità di partecipare attivamente alla crescita, alla cura e alla valorizzazione della nostra città" - fa sapere l'Amministrazione comunale annunciando l'avvio del progetto dei volontari civici che "nasce dalla volontà di rafforzare il senso di comunità e coinvolgere i residenti nelle attività che rendono Vallecrosia più bella, più sicura e più accogliente".
I volontari civici potranno, infatti, affiancare il Comune in diversi settori: attività culturali, turistiche e sportive; attività sociali, educative e assistenziali; interventi tecnico-manutentivi; attività di custodia e sorveglianza e supporto alle attività legate alla sicurezza. A dimostrazione dell’importanza dell’iniziativa, il vicesindaco Cristian Quesada, convinto sostenitore del progetto sin dall’inizio, è stato il primo ad aderire, offrendo un esempio concreto di partecipazione civica.
"I volontari civici rappresentano un’opportunità straordinaria per rafforzare il legame tra cittadini e Amministrazione. Insieme possiamo costruire una Vallecrosia più attenta, più solidale e più dinamica" - dice il sindaco Fabio Perri, che ha fortemente sostenuto e promosso il progetto, esprimendo grande soddisfazione per il suo avvio - "Per aderire è disponibile il modulo di domanda, da compilare e inviare a protocollo@comune.vallecrosia.im.it. Vallecrosia cresce con l’impegno dei suoi cittadini. Partecipare significa costruire insieme il futuro della nostra città".