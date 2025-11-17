Vallecrosia: assemblea pubblica su volontari civici, ex mercato dei fiori, ciclabile e nuovo parcheggio in via Don Bosco

Volontari civici, il nuovo progetto della ciclabile in via Don Bosco, la demolizione dell’ex mercato dei fiori e il nuovo parcheggio in via Don Bosco saranno i temi al centro della prossima assemblea pubblica prevista il 27 novembre alle 19 nella sala polivalente a Vallecrosia. Un'occasione di confronto durante la quale l'Amministrazione Perri, con grande entusiasmo, illustrerà nel dettaglio ai cittadini il progetto dei volontari civici e li aggiornerà su altre importanti iniziative. "Una nuova e importante iniziativa che offrirà ai cittadini l’opportunità di partecipare attivamente alla crescita, alla cura e alla valorizzazione della nostra città" - fa sapere l'Amministrazione comunale annunciando l'avvio del progetto dei volontari civici che "nasce dalla volontà di rafforzare il senso di comunità e coinvolgere i residenti nelle attività che rendono Vallecrosia più bella, più sicura e più accogliente".

I volontari civici potranno, infatti, affiancare il Comune in diversi settori: attività culturali, turistiche e sportive; attività sociali, educative e assistenziali; interventi tecnico-manutentivi; attività di custodia e sorveglianza e supporto alle attività legate alla sicurezza. A dimostrazione dell’importanza dell’iniziativa, il vicesindaco Cristian Quesada, convinto sostenitore del progetto sin dall’inizio, è stato il primo ad aderire, offrendo un esempio concreto di partecipazione civica.