Prosegue il ciclo di incontri dedicati ai caregiver dei pazienti con declino cognitivo promosso da Asl 1 Imperiese

Prosegue il ciclo di appuntamenti dedicati ai caregiver di persone con declino cognitivo, organizzato da Asl1 attraverso il Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD). Il prossimo incontro dei “Mercoledì del Cdcd” è in programma mercoledì prossimo, articolato in due moduli tematici rivolti a familiari, assistenti e a tutti coloro che si occupano quotidianamente di persone affette da demenza o disturbi cognitivi.

Primo modulo: valutazione clinica e gestione farmacologica

Il primo momento formativo sarà dedicato a “Il declino cognitivo: le scale di valutazione cliniche, la somministrazione dei farmaci nell'anziano e nel grande anziano, il problema dell’istituzionalizzazione e delle fasi avanzate della malattia”. A condurre l’incontro sarà la Dottoressa Clara Novaro, geriatra del CDCD di Asl1, che offrirà ai partecipanti una panoramica completa sugli strumenti clinici utilizzati nei diversi stadi della malattia e sulle criticità legate alla gestione terapeutica nelle persone anziane e molto anziane.

Secondo modulo: il ruolo dell’infermiere e l’assistenza quotidiana

Il secondo modulo approfondirà invece gli aspetti infermieristici nel declino cognitivo, con particolare attenzione a: assistenza alle autonomie personali nelle varie fasi dell’evoluzione della demenza, messa in sicurezza dell’ambiente domestico, problemi legati all’alimentazione, prevenzione del rischio di caduta, ruolo di coordinamento e supervisione dell’infermiere case manager all’interno di un moderno CDCD. Interverranno la Dottoressa Alessandra Acquaviva e la Dottoressa Simona Ilie, entrambe infermiere case manager di Asl 1. L’appuntamento, a ingresso libero, si svolgerà presso l’Ospedale “Borea” di Sanremo, al primo piano dell’avancorpo, nella sala ex biblioteca, dalle 16 alle 17.30 di mercoledì.

Un percorso formativo rivolto ai caregiver

Il ciclo dei “Mercoledì del Cdcd”, avviato il 17 settembre e in programma fino al 17 dicembre 2025, si tiene con cadenza quindicinale e rappresenta un vero e proprio momento di sostegno per chi assiste persone con fragilità cognitive. Grazie al contributo di specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni del territorio, gli incontri offrono strumenti pratici, informazioni chiare e spazi di confronto su temi spesso complessi e poco conosciuti. L’iniziativa si conferma come un'occasione preziosa e partecipata, pensata per supportare concretamente i caregiver, offrendo competenze utili per affrontare con maggiore consapevolezza le difficoltà legate al declino cognitivo.

Per conoscere il programma completo o chiedere supporto, è possibile rivolgersi direttamente al Centro Disturbi Cognitivi e Demenze di Asl 1.