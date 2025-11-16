Ventimiglia, rinviata la Charter Night del Lions Club Ufficiali d’Italia per l’allerta meteo

Il Lions Club Ufficiali d’Italia comunica che la cena della Charter Night, il "compleanno" del Club, prevista per questa sera presso la Spes Auser di Ventimiglia, per precauzione è stata rimandata a data da destinarsi, vista l'ondata di maltempo e l'allerta meteo arancione proclamata da Arpal Liguria. L’evento avrebbe visto la partecipazione del Governatore Distrettuale Mauro Imbrenda, la cui presenza sarà confermata anche nella futura data di recupero.

Il Lions Club Ufficiali d’Italia esprime rammarico per il rinvio, ma la sicurezza dei partecipanti, dei ragazzi della Spes e degli operatori rimane la priorità assoluta. Parte dell'incasso della serata, e delle attività previste durante la stessa, sarebbero stati devoluti alla Spes e per finanziare il progetto "Vento di ponente - cambio di rotta", progetto di riabilitazione psichiatrica in partenariato con Asl1. La nuova data verrà comunicata tempestivamente attraverso i canali ufficiali del Club.