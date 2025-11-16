Grande partecipazione alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: in campo Lions e Leo Club al Carrefour di Bussana (Foto)

Nonostante il maltempo, il Lions Club Sanremo Host e il Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli sono scesi in campo sabato presso il supermercato Carrefour di Bussana per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, iniziativa che ogni anno coinvolge milioni di italiani e oltre 12.000 punti vendita in tutta la penisola. I volontari hanno accolto per l’intera giornata i cittadini invitandoli a donare generi alimentari non deperibili destinati alle famiglie in difficoltà: pasta, riso, legumi, pelati, olio e alimenti per l’infanzia. Prodotti che, una volta catalogati, saranno consegnati alle Parrocchie del territorio per essere redistribuiti a chi ne ha più bisogno.

Solo nel punto vendita di Bussana sono state raccolte 25 scatole di cibo, pari a 375 chilogrammi di prodotti. A livello nazionale, la Fondazione Banco Alimentare nel 2024 ha raggiunto quota 3.745 tonnellate di alimenti, sostenendo oltre 1,7 milioni di persone grazie al lavoro di 7.645 realtà locali.

«Il servizio alla comunità, l’attenzione verso i più bisognosi e la cultura della solidarietà è nel nostro DNA – sottolinea Giorgio Cravaschino, Presidente del Lions Club Sanremo Host – partecipare alla Colletta Alimentare significa testimoniare, con gesti concreti, questi valori che ci guidano da sempre». Da più di sessantacinque anni il Lions Club Sanremo Host rappresenta un punto di riferimento per iniziative culturali, sociali e solidali nella città, promuovendo una cittadinanza attiva e responsabile. Insieme ai giovani del Leo Club, i soci ribadiscono l’importanza di un impegno costante verso chi vive situazioni di fragilità, ricordando che anche un piccolo gesto può fare una grande differenza.

Un ringraziamento speciale arriva dal Presidente del Comitato Service, Domenico Frattarola, rivolto a tutti i soci che hanno prestato servizio: Giorgio Cravaschino, Maurizio Cravaschino, Maria Giovanna Manfredi, Silvana Fassio, Paolo Toti, Enzo Benza e Danilo Moraglia, insieme ai soci del Leo Club Ventimiglia Bordighera e Valli Alex Buttitta, Marina Viola, Francesca Beccaria, Andrea Fusaro e Matteo Filippo Condro. Un grazie particolare, infine, ai tanti cittadini che hanno contribuito con generosità, dimostrando ancora una volta quanto la solidarietà possa unire una comunità.