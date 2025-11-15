Sanremo approva il calendario cultura: visite guidate, teatro alla Pigna, Sinfonica e valorizzazione del Forte Santa Tecla

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il programma delle iniziative culturali per la stagione autunno-inverno 2025/2026, confermando una linea di mandato che punta sulla valorizzazione del patrimonio storico-artistico, sulla rigenerazione urbana e sulla diffusione capillare di cultura nei quartieri. Il pacchetto, finanziato con un impegno complessivo di oltre 60 mila euro, comprende visite guidate, laboratori per bambini, rassegne teatrali alla Pigna, eventi musicali, contributi per progetti di memoria storica e la partecipazione alle spese di gestione del Forte Santa Tecla.

Il programma nasce nel solco delle Linee Programmatiche approvate dal Consiglio comunale, che prevedono l’organizzazione di eventi diffusi e di qualità, rivolti tanto ai residenti quanto ai turisti.

Visite guidate e laboratori: confermata la collaborazione con Arcadia

Visto il forte successo registrato nell’ultimo anno, il Comune rinnova la collaborazione con Arcadia Cooperativa Sociale. La Giunta ha approvato la realizzazione di 5 visite guidate e 5 laboratori ricreativi nel 2025, 30 visite guidate e 3 laboratori per l’anno 2026. Le iniziative toccheranno le frazioni, il centro storico e i luoghi simbolo della città, con l’obiettivo di avvicinare famiglie e visitatori alla storia e all’identità sanremese.

Pigna Off e rassegna teatrale “SALISCENDI”: il cuore culturale nel centro storico restaurato

Il rilancio del quartiere della Pigna resta una priorità dell’amministrazione. Dopo i recenti lavori di riqualificazione di Piazza Santa Brigida, il Comune investe in due progetti dedicati: Pigna Off, spin-off del Festival Pigna organizzato dall’associazione Adventures Sanremo II, in programma il 20 dicembre 2025 all’ex Oratorio Santa Brigida e SALISCENDI, rassegna teatrale curata da CMC Nidodiragno, che porterà sei spettacoli nella chiesa sconsacrata di Santa Brigida, tra novembre 2025 e marzo 2026, trasformando il luogo in un presidio culturale stabile.

In parallelo, l’amministrazione ha deciso di dotare Santa Brigida di nuove attrezzature tecniche: impianti luce, audio, fondali e strutture sceniche per valorizzare gli eventi futuri.

Musica e scuole: torna il concorso “Orchestra InCanto”

La Fondazione Orchestra Sinfonica sarà nuovamente protagonista con la quarta edizione di “Orchestra InCanto”, concorso dedicato alle scuole primarie della provincia di Imperia, in programma dall’1 al 3 dicembre 2025. Il Comune sosterrà l’iniziativa finanziando i premi destinati ai cori vincitori.

Memoria e territorio: un contributo per il 50º anniversario degli Alpini di Verezzo

Tra le iniziative sostenute rientra anche il contributo per la pubblicazione del volume che celebra i 50 anni del Gruppo A.N.A. Verezzo, un progetto che racconta storia, impegno e radici della comunità locale.

Forte Santa Tecla: il Comune copre i costi di vigilanza

Come previsto dal protocollo d’intesa con il Ministero della Cultura, la Giunta ha confermato la partecipazione alle spese di vigilanza e accoglienza del Forte Santa Tecla per il 2025, garantendo così l’operatività e l’apertura al pubblico dello storico presidio sul porto.

Un progetto culturale coordinato per la città

La delibera prevede infine la creazione del “Progetto Cultura della Città di Sanremo”, un piano di comunicazione volto a dare un’identità visiva unitaria agli eventi e ai luoghi culturali del territorio: dal Museo Civico alla Pinacoteca Rambaldi, dalla Biblioteca Corradi fino alla Galleria Civica della Pigna.

Un programma flessibile e aperto a nuovi contributi

Il calendario potrà essere integrato con ulteriori iniziative gratuite o a basso costo, fino a un massimo di 3 mila euro aggiuntivi, per arricchire ulteriormente l’offerta culturale cittadina.