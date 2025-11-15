Traversa nona di via Turistica, SìAmo Camporosso: "Lavori incompleti e sicurezza trascurata" (Foto)

"Lavori incompleti e sicurezza trascurata nella traversa nona di via Turistica". Lo segnala il gruppo consiliare di minoranza “SìAmo Camporosso” che ha presentato un’interpellanza da discutere nel prossimo consiglio comunale per chiedere chiarimenti in merito ai lavori di asfaltatura eseguiti nella traversa nona di via Turistica.
"Con la determinazione n. 551 del 18 ottobre 2024 – Reg. Gen. n. 1019 del 24 ottobre 2024, il comune di Camporosso ha affidato alla ditta Asfalti Generali Srl un intervento di asfaltatura per migliorare la sicurezza stradale in un tratto particolarmente deteriorato" - dicono i consiglieri comunali di minoranza - "Tuttavia, durante i lavori una griglia per la raccolta delle acque bianche è stata completamente asfaltata, impedendo così il corretto deflusso delle acque meteoriche e aumentando il rischio di allagamenti. Inoltre, solo una parte della traversa è stata asfaltata, lasciando lunghi tratti ancora in pessime condizioni, con buche e cedimenti che mettono quotidianamente in difficoltà i residenti e gli automobilisti".
"È inaccettabile che un intervento che doveva servire a migliorare la sicurezza finisca per peggiorare la situazione" - dichiarano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "La griglia è stata letteralmente coperta d’asfalto e il resto della strada versa in condizioni di abbandono. Chiediamo all’Amministrazione di spiegare come sia potuto accadere e di intervenire al più presto per ripristinare la funzionalità del sistema di raccolta delle acque e completare l’asfaltatura dell’intera traversa".
Con questa interpellanza, SìAmo Camporosso intende "portare all’attenzione del consiglio comunale una situazione di evidente incuria e cattiva gestione dei lavori pubblici, che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini e la corretta manutenzione del patrimonio stradale comunale".