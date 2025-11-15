Traversa nona di via Turistica, SìAmo Camporosso: "Lavori incompleti e sicurezza trascurata" (Foto)

"Con la determinazione n. 551 del 18 ottobre 2024 – Reg. Gen. n. 1019 del 24 ottobre 2024, il comune di Camporosso ha affidato alla ditta Asfalti Generali Srl un intervento di asfaltatura per migliorare la sicurezza stradale in un tratto particolarmente deteriorato" - dicono i consiglieri comunali di minoranza - "Tuttavia, durante i lavori una griglia per la raccolta delle acque bianche è stata completamente asfaltata, impedendo così il corretto deflusso delle acque meteoriche e aumentando il rischio di allagamenti. Inoltre, solo una parte della traversa è stata asfaltata, lasciando lunghi tratti ancora in pessime condizioni, con buche e cedimenti che mettono quotidianamente in difficoltà i residenti e gli automobilisti".

"È inaccettabile che un intervento che doveva servire a migliorare la sicurezza finisca per peggiorare la situazione" - dichiarano i consiglieri comunali Maurizio Morabito, Marco Bertaina e Domenica Arsì - "La griglia è stata letteralmente coperta d’asfalto e il resto della strada versa in condizioni di abbandono. Chiediamo all’Amministrazione di spiegare come sia potuto accadere e di intervenire al più presto per ripristinare la funzionalità del sistema di raccolta delle acque e completare l’asfaltatura dell’intera traversa".

Con questa interpellanza, SìAmo Camporosso intende "portare all’attenzione del consiglio comunale una situazione di evidente incuria e cattiva gestione dei lavori pubblici, che rischia di compromettere la sicurezza dei cittadini e la corretta manutenzione del patrimonio stradale comunale".