Sanremo Arte Expo 2025 apre il weekend culturale del Ponente ligure

Il Ponente ligure si prepara a vivere un fine settimana denso di arte, spettacolo, cultura e natura. Sabato 15 e domenica 16 novembre 2025, da Sanremo all’entroterra, passando per Imperia, Ventimiglia, Bordighera e Ospedaletti, il territorio si anima con eventi che raccontano la sua identità, la sua creatività e la sua vocazione all’incontro. A fare da apripista, nel cuore di Sanremo, è la seconda edizione del Sanremo Arte Expo 2025, manifestazione internazionale che porta in città oltre 400 artisti da tutto il mondo, che ha registrato la partecipazione straordinaria di Ornella Muti come madrina durante la giornata inaugurale.

Il Roof del Teatro Ariston si trasforma per due giorni in una vera e propria cittadella dell’arte. Pittura, scultura, fotografia, installazioni e performance si susseguono in un flusso continuo di creatività, con artisti provenienti da ogni angolo del globo. L’ingresso è libero e la varietà delle opere esposte rende la visita un’esperienza immersiva, capace di parlare a pubblici diversi. L’evento, curato con attenzione e respiro internazionale, si inserisce nel calendario culturale della città come uno dei momenti più significativi dell’autunno. Domenica mattina, ultimo giorno di apertura, sarà l’occasione ideale per chi non ha ancora visitato l’esposizione.

Teatro: da Stefano Fresi a Dickens, passando per il dialetto e le emozioni

Il fine settimana teatrale si apre con un doppio appuntamento al Teatro Ariston: sabato alle 17 e alle 21 va in scena ‘A Christmas Carol’, musical natalizio tratto dal celebre racconto di Charles Dickens. Lo spettacolo, pensato per tutta la famiglia, unisce canto, recitazione e scenografie suggestive, portando sul palco lo spirito del Natale con una produzione curata nei minimi dettagli. Domenica sera, invece, il Teatro dell’Opera del Casinò ospita uno degli eventi più attesi della stagione: Stefano Fresi interpreta ‘Dioggene’, testo scritto e diretto da Giacomo Battiato. Fresi, attore versatile e amatissimo dal pubblico, porta in scena una riflessione ironica e profonda sull’identità, la filosofia e il nostro tempo, in un monologo che promette emozioni e spunti di pensiero.

A Imperia, il Teatro delle Opere Parrocchiali propone sabato sera ‘Lumecan’, spettacolo scritto da Massimo Schiavon e David Conati, con la regia di Giorgio Caprile. Un lavoro corale che mescola musica, parole e immagini, con un cast di attori e contributi video che arricchiscono la narrazione. Sempre a Imperia, il Teatro dell’Attrito ospita sabato e domenica ‘Il lago di Angela’, monologo di Renato Donati sulle sliding doors della vita. Un testo intimo e potente, che interroga il pubblico sulle scelte e sulle possibilità mancate.

A Ventimiglia, il Teatro Comunale accoglie sabato sera ‘1+1=1’, spettacolo di beneficenza a favore delle cure riabilitative per persone con fragilità psichica. Sul palco, Giuliano Pagani, Barbara Calvini, Federica Meli e Chiara Pagani danno vita a una storia che unisce impegno sociale e sensibilità artistica. Domenica, sempre a Ventimiglia, spazio alla commedia dialettale con ‘A cena da leva – nu l’è covid’, messa in scena dalla Cumpagnia du Teatru Ventemigliusu, che porta sul palco ironia e tradizione.

A San Lorenzo al Mare, sabato sera, il Teatro Samuel Beckett ospita ‘John & Joe’ di Ágota Kristof, con Fabio Megiovanni, Roberto Mazzola e Sergio Castellino. Un testo intenso, che esplora il rapporto tra due uomini in bilico tra realtà e sogno. Ad Arma di Taggia, domenica pomeriggio, la compagnia stabile Città di Sanremo presenta ‘I cum...prumexi spusi’, commedia brillante nell’ambito della rassegna ‘Angelo lo Faro’.

Musica: chitarre, pianoforte e omaggi

Il Festival Chitarristico Internazionale Città di Sanremo giunge al suo ultimo giorno con due concerti di altissimo livello: sabato alle 17, Javier García Moreno si esibisce con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Grigor Palikarov, mentre alle 21 è la volta di Eliot Fisk, leggenda della chitarra classica. Il Teatro dell’Opera del Casinò si conferma palcoscenico ideale per un evento che ha portato in città musicisti da tutto il mondo. Sempre sabato, a Palazzo Roverizio, Nicola Iannielli propone un concerto pianistico con musiche di Franz Liszt, nell’ambito della rassegna ‘Un Palco a Palazzo’.

Domenica sera, al Piccolo Teatro della Federazione Operaia Sanremese, si tiene un concerto dedicato a Silvano Pizzorno, figura centrale della cultura musicale locale. Sul palco, artisti come Freddy Colt, Marisa Fagnani, Kino Rossini, Gianni Martini, Davide Laura, Mauro Crespi, Massimo Rebaudo, Marco Moro, Mauro Parrinello, Fofo Bruccoleri, Nicola Lanteri e la figlia Irma, per una serata che celebra la memoria e il talento. A Pieve di Teco, domenica pomeriggio, il Teatro Salvini ospita ‘Salvini Unplugged’, giornata musicale in versione acustica con Chiara Ragnini, Stona e Francesca Pilade, in collaborazione con Imperia Musicale.

Letteratura: incontri, presentazioni e riflessioni

Il weekend letterario si apre sabato pomeriggio a Ventimiglia con la presentazione del libro ‘Dietro le linee nemiche’ di Giorgio Caudano e Paolo Veziano, dedicato alla guerra delle spie al confine italo-francese tra il 1944 e il 1945. A Camporosso, sempre sabato, Francesca Sensini presenta ‘Afrodite viaggia leggera’ nella Sala Saredi del Palazzo Comunale, nell’ambito della rassegna ‘Camporosso tra le righe’. A Pieve di Teco, sabato sera, il Teatro Salvini ospita Marco Balzano, autore del romanzo ‘Bambino’ (Einaudi), già vincitore del Premio Campiello e finalista al Premio Strega. L’incontro è moderato da Francesca Rotta Gentile, con letture a cura dell’attore Eugenio Ripepi. Domenica sera, a Villa Luca in frazione Coldirodi, Marco Aime presenta ‘Di pietre, di sabbia, di erba, di carta’ (Bollati Boringhieri), per la rassegna ‘Domenica Letteraria’. A Ospedaletti, sempre domenica, Fulvio Rombo presenta ‘Oniride – Un’altra indagine per Genio e Nino’, terzo capitolo della sua trilogia, in dialogo con Annalisa Marrone. A Vallebona, sabato sera, Daiana Campaini presenta il suo nuovo libro ‘Voci dalla soglia’, nella Sala Polivalente del Comune.

Cultura e scienza: convegni, astronomia e memoria

Sabato mattina, all’Ariston Ritz di Sanremo, si tiene il convegno ‘Tutta colpa dei Fratelli Lumière’, con Walter Vacchino, Mariangela Michieletto, Marco Innocenti, Romano Lupi, Umberto Germinale e Roberto Pecchinino, nell’ambito degli eventi dedicati ad Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi. Sempre a Sanremo, sabato pomeriggio, la Mediateca ospita l’incontro ‘Invito all’ascolto di Shostakovich’, a cura del musicista e musicologo Riccardo Sasso, con proiezioni e ascolti guidati.

Sabato pomeriggio, il Grand Hotel & des Anglais di Sanremo ospita un evento che unisce storia della ristorazione e spettacolo dal vivo. Il maître Gianfranco Tavanti, figura storica della gastronomia sanremese, conduce una conferenza dedicata alla lampada flambée, tra aneddoti, immagini d’epoca e dimostrazioni pratiche. Al suo fianco, il maestro del flambé Quirico Blonda, che chiude l’incontro con una performance culinaria seguita da un aperitivo conviviale. Un’occasione per riscoprire un’arte raffinata e scenografica, simbolo di un’epoca dorata dell’ospitalità. Sempre a Sanremo, prosegue la mostra audiovisiva ‘Alfredo e Libereso, amici per natura’, omaggio a due figure emblematiche del Ponente: Alfredo Moreschi, fotografo e storico locale, e Libereso Guglielmi, il celebre ‘giardiniere di Calvino’. L’esposizione, allestita nell’ingresso laterale del Teatro Ariston, intreccia immagini, testimonianze e materiali d’archivio, raccontando un’amicizia profonda e un amore condiviso per la natura e la memoria.

Natura e benessere: camminate, outdoor e nuove inaugurazioni

Il weekend offre anche momenti di connessione con il territorio e la natura. A Cervo, sabato pomeriggio, viene inaugurato il nuovo percorso ‘Armonia e Benessere’ nel Parco del Ciapà: un’area attrezzata per l’outdoor fitness, pensata per promuovere il benessere psico-fisico e valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del Ponente. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio di rigenerazione e fruizione consapevole del paesaggio. A Imperia, sabato mattina, l’appuntamento con ‘Explora Salute’ è dedicato alla cultura del respiro e del movimento. Il laboratorio ‘Vita Attiva e Movimento’, condotto dalle fisioterapiste Silvana Mazzaro e Francesca Ascheri dell’ASL1, propone una passeggiata consapevole con esercizi e consigli per migliorare la qualità della vita attraverso piccoli gesti quotidiani.

Arte e storia: tra Monet, archivi e legami con Monaco

A Bordighera, sabato e domenica mattina, torna ‘141 anni dopo’, il percorso guidato che ripercorre i luoghi immortalati da Claude Monet durante il suo soggiorno nella Riviera. Un viaggio nel tempo tra ville, giardini e scorci marini, per riscoprire con occhi nuovi il paesaggio che ispirò il maestro dell’Impressionismo. A Ventimiglia, invece, si riaprono le porte della Sezione dell’Archivio di Stato con una mostra documentaria che racconta i legami storici tra il Ponente ligure e la famiglia Grimaldi di Monaco. L’esposizione, allestita nella sede di via Hanbury, propone una selezione di documenti dal Seicento all’Ottocento, in occasione della Fête du Prince. Un’iniziativa che rilancia il ruolo dell’Archivio come presidio culturale di frontiera e laboratorio di memoria condivisa.

Misteri e leggende: il fascino notturno di Triora

Sabato sera, alle 22, le lanterne degli Storyteller di Autunnonero, Kevin e Ambra, illuminano le vie di Triora per un nuovo appuntamento con il ‘Ghost Tour’. Un viaggio notturno tra miti, leggende, stregoneria e conoscenze dimenticate, che trasforma il borgo delle streghe in un teatro a cielo aperto. Partenza dal Museo della Stregoneria, per un’esperienza immersiva che unisce narrazione, storia e suggestione.