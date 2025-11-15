 / Attualità

15 novembre 2025

Allerta meteo: Ventimiglia chiude cimiteri, giardini e strutture sportive

Annullato lo spettacolo previsto il 16 novembre al teatro comunale

Scatta l'allerta meteo sul Ponente ligure per la giornata di domenica 16 novembre e così Ventimiglia decide di chiudere cimiteri, giardini pubblici e strutture sportive.

Su disposizione dell'Amministrazione, a titolo precauzionale, è stata, infatti, disposta la chiusura per tutta la durata dell'allerta prevista per domani, domenica 16 novembre. Verrà, inoltre, annullato lo spettacolo previsto nel pomeriggio al teatro comunale di Ventimiglia.

Arpal ha emanato dalle 6 alle 12 allerta gialla per temporali, dalle 12 alle 18 sarà, invece, arancione mentre dalle 18 alle 21 tornerà gialla. Il centro operativo comunale sarà aperto dalle 12 alle 18 e reperibile al numero 0184/352525.

Elisa Colli

