Ventimiglia, lavori al confine: convocato un consiglio comunale straordinario

Convocato un consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria a Ventimiglia sui lavori al confine. Sarà il 21 novembre alle 20.

E' stata, perciò, accettata la richiesta della minoranza di convocare un consiglio comunale in seduta straordinaria e urgente per discutere dell'intervento di messa in sicurezza e manutenzione che riguarda piazzale De Gasperi, il tratto di strada nei pressi del confine di Stato e le gallerie Balzi Rossi e Dogana.

La richiesta era stata, infatti, presentata, nei giorni scorsi, dai consiglieri comunali Vera Nesci, Alessandro Leuzzi, Gabriele Sismondini, Nico Martinetto, Gaetano Scullino e Cristina D'Andrea.