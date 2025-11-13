All’assemblea ANCI consegnato alla Polizia locale di Sanremo un riconoscimento per la piattaforma Municipium (Foto)

Consegnato oggi a Bologna, in occasione della 42ª assemblea annuale ANCI, a cui partecipa anche il Comune di Sanremo, un riconoscimento per la nuova piattaforma digitale multicanale “Municipium”. Per il Comune sono presenti il sindaco Alessandro Mager, il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, il Segretario Generale Monica Di Marco, il Capo di Gabinetto Giulio Camillino, il Comandante della Polizia locale Fulvio Asconio e il vicecomandante Erica Biondi Zoccai.

La piattaforma Municipium è un sistema multicanale a cui ha lavorato il settore Servizi Informativi, accedendo a finanziamenti PNRR, che consentirà un nuovo collegamento tra Comune e utenza, attraverso la digitalizzazione di molti servizi. Essa permetterà al cittadino di ricevere avvisi di protezione civile in tempo reale, effettuare segnalazioni, visualizzare eventi e news del comune. Il premio ricevuto oggi è per una specifica articolazione della piattaforma, quella legata alla comunicazione di protezione civile. Un progetto nato su impulso del sindaco Alessandro Mager, a cui il Comune di Sanremo sta lavorando da diversi mesi grazie alla stretta collaborazione tra Polizia locale, Protezione civile, Servizio Comunicazione e Servizi Informativi, e che a breve verrà presentato alla cittadinanza.

La piattaforma consente di aggiornare contemporaneamente l’app destinata ai cittadini, il sito web comunale e i canali social, semplificando il coordinamento tra gli uffici e agevolando il dialogo tra Comune e cittadini, che potranno ricevere comunicazioni di protezione civile anche tramite telefonate.

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento – dichiara il sindaco Alessandro Mager - che premia il lavoro di squadra e l’impegno costante della nostra amministrazione nel campo dell’innovazione e della sicurezza dei cittadini. La nuova piattaforma digitale rappresenta un passo importante verso una gestione più efficiente delle emergenze e una comunicazione più immediata con la cittadinanza”.