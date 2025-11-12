Liguria, la Consigliera Veronica Russo propone la semplificazione delle procedure per sagre e manifestazioni locali

Sarà discusso prossimamente in Consiglio Regionale l’ordine del giorno presentato dalla Consigliera regionale Veronica Russo, volto a chiedere una semplificazione delle procedure amministrative per lo svolgimento di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni locali. L’atto impegna il Presidente e la Giunta della Regione Liguria ad attivarsi presso il Governo affinché vengano previste modalità più snelle per eventi e allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, garantendo comunque il pieno rispetto delle norme e la sicurezza di partecipanti e pubblico.

“Le sagre e le manifestazioni popolari organizzate dalle Pro Loco rappresentano un pilastro dell’identità ligure — sottolinea Russo —. Sono momenti di incontro, promozione dei prodotti tipici e valorizzazione del territorio, che meritano di essere sostenuti e non ostacolati da burocrazie eccessive.” Nel testo, la Consigliera evidenzia come nei Comuni a bassa densità abitativa queste iniziative rappresentino spesso l’unica occasione di animazione culturale e sociale, oltre a costituire una risorsa turistica ed economica di rilievo. Tuttavia, le attuali procedure amministrative risultano in molti casi onerose e sproporzionate, soprattutto per le piccole comunità che si basano sull’impegno volontario delle associazioni locali.

“L’obiettivo — spiega Russo — è trovare un equilibrio tra semplificazione e sicurezza, riconoscendo il valore delle Pro Loco e di chi lavora ogni giorno per mantenere vive le tradizioni, animare i paesi e rafforzare il senso di comunità.” La proposta ha trovato condivisione con l’Assessore regionale Luca Lombardi, che ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e per le sue finalità di sostegno al territorio e alle realtà locali.

Con questo atto, la Regione Liguria si prepara dunque a promuovere un dialogo con il Governo per alleggerire il carico burocratico su chi, attraverso sagre, feste e manifestazioni, mantiene viva la cultura e le tradizioni liguri.