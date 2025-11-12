Il comune di Sanremo alla 42a assemblea Anci: Il sindaco: “Importante momento di crescita per gli enti locali”

Il Comune di Sanremo partecipa alla 42ª assemblea annuale ANCI dal titolo “Insieme per il bene comune”, a Bologna, promossa dai comuni d’Italia per favorire il confronto istituzionale tra amministratori locali, istituzioni e imprese. I lavori sono stati aperti alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e rappresentano un’occasione istituzionale di rilievo per l’analisi degli aspetti strategici che interessano gli enti locali, come ad esempio le tematiche della sicurezza urbana, dell’innovazione normativa, della finanza locale e del welfare, nonché per la condivisione di esperienze tra le amministrazioni territoriali.

Per il Comune sono presenti il sindaco Alessandro Mager, il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, il Segretario Generale Monica Di Marco, il Capo di Gabinetto Giulio Camillino, il Comandante della Polizia locale Fulvio Asconio e il vicecomandante Erica Biondi Zoccai.

“Ho particolarmente apprezzato la presenza e le parole del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cui vicinanza è motivo di orgoglio per tutti noi amministratori" ha dichiarato il sindaco Alessandro Mager. "Partecipare all’Assemblea ANCI di Bologna – prosegue il sindaco - rappresenta un momento importante di confronto e crescita per il nostro ente e per tutti i Comuni italiani. Tornare da questo appuntamento con nuove idee e collaborazioni significa rafforzare la capacità della nostra amministrazione di rispondere con efficacia alle possibilità di sviluppo della comunità”.