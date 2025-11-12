"Una rinnovata voce di 125 anni", Ventimiglia inaugura il restaurato pianoforte Ibach Sohn (Foto)

"Una rinnovata voce di 125 anni". Ventimiglia inaugura il pianoforte Ibach Sohn, restaurato grazie alle offerte raccolte durante l'evento benefico organizzato a settembre dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio del Comune.

Grande partecipazione e applausi calorosi per il concerto svoltosi domenica nel centro culturale San Francesco. La serata si è aperta con l’esecuzione del Canto degli Italiani, interpretato da una delegazione del Coro ANC Ventimigliese, composta da Marilena Cozzi, Simonetta Loddi, Roberta Trusso, Emilia Spinella Franco Riesterer e Mauro Antico. Si sono poi esibiti il maestro e soprano Nadiia Karpova, il maestro Adriana Costa con Carmine Buono e Pasquale Morabito, i pianisti Lorenzo Bordei e Rossella D'Alessandro, i solisti Emilia Spinella e Franco Riesterer che hanno proposto un repertorio di grande qualità artistica, spaziando tra brani classici e lirici rappresentando un'incontro perfetto tra virtuosismo strumentale ed emozione vocale che il pubblico presente ha accolto con grande entusiasmo.