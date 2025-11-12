"Una rinnovata voce di 125 anni", Ventimiglia inaugura il restaurato pianoforte Ibach Sohn (Foto)

"Una rinnovata voce di 125 anni". Ventimiglia inaugura il pianoforte Ibach Sohn, restaurato grazie alle offerte raccolte durante l'evento benefico organizzato a settembre dal Comitato Pro Centro Storico con il patrocinio del Comune.
Grande partecipazione e applausi calorosi per il concerto svoltosi domenica nel centro culturale San Francesco. La serata si è aperta con l’esecuzione del Canto degli Italiani, interpretato da una delegazione del Coro ANC Ventimigliese, composta da Marilena Cozzi, Simonetta Loddi, Roberta Trusso, Emilia Spinella Franco Riesterer e Mauro Antico. Si sono poi esibiti il maestro e soprano Nadiia Karpova, il maestro Adriana Costa con Carmine Buono e Pasquale Morabito, i pianisti Lorenzo Bordei e Rossella D'Alessandro, i solisti Emilia Spinella e Franco Riesterer che hanno proposto un repertorio di grande qualità artistica, spaziando tra brani classici e lirici rappresentando un'incontro perfetto tra virtuosismo strumentale ed emozione vocale che il pubblico presente ha accolto con grande entusiasmo.
Particolarmente applaudita è stata la partecipazione straordinaria dell'ospite: il maestro Christian Raimo, che con la sua arte ha dato voce alle emozioni attraverso musica e parole e degli attori Marco Silvano Corradi e Gioacchino Logico, che con le loro interpretazioni hanno aggiunto intensità e suggestione alla serata. L'evento, presentato da Rino Aliquò, che con professionalità e simpatia ha saputo intrattenere il pubblico accompagnandolo con eleganza tra un’esibizione e l’altra, ha segnato così un importante momento di rinascita culturale per la città.
Grande soddisfazione è stata espressa da Sergio Pallanca, presidente del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia, che ha ringraziato tutti i protagonisti per la splendida iniziativa sottolineando come il restauro del pianoforte rappresenti “un punto di partenza per nuovi e importanti eventi artistici e culturali nella nostra città”. Pallanca, in particolar modo, ha ringraziato "il sindaco di Ventimiglia Flavio di Muro, l'assessore al Turismo e alla Cultura Serena Calcopietro, presenti all'evento, l'Amministrazione comunale di Ventimiglia per il prezioso patrocinio e sostegno concessi alla realizzazione di questo evento, il Coro Anc Ventimigliese, il Coro Polifonico Città di Ventimiglia, la Protezione civile dell'associazione carabinieri - sez MOVM Fois di Ventimiglia, gli Sbandieranti dei Sestieri e Musici del Libero Comune Marinaro di Ventimiglia, il liutaio Claudio Zappa della Tecnopiano di Sanremo, che ha fatto rinascere il meraviglioso pianoforte, Gianfranco Maccario, premio San Segundin, Ramon Bruno di Pasta Fresca Morena, i fratelli Beccaria Roberto e Gianfranco, il geometra Luca Lacqua, Micaela Albenga di G&G Sicurezza, la signora Tanya Taty per la meravigliosa riproduzione in miniatura del pianoforte fatta di pasta di zucchero, Paola Borghino e Rosy Morreale vestite con i costumi tipici di Ventimiglia, tutti i maestri, artisti, attori che hanno dato vita a questo spettacolo e naturalmente al nostro pianoforte che nonostante l'età ha dimostrato di essere ancora in grande forma e pronto per altre iniziative musicali".