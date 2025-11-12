 / Musica

Sanremo International Guitar Festival: il Teatro dell’Opera accoglie i grandi maestri della chitarra

Doppio impegno oggi per gli artisti dell'evento. Concerti fino al 15 novembre con artisti da tutto il mondo. Il tema 2025 è 'Armonie & Ponti'

Xu Tuo e Wang Yalun

Nell’ambito dell’undicesima edizione del Sanremo International Guitar Festival & Competition (11-15 novembre 2025) proseguono oggi i concerti al Teatro dell’Opera del Casinò, dopo l’esibizione inaugurale di ieri in cui sono saliti sul palco Emiliano Leonardi e la pianista Ielyzaveta Pluzhko nel contesto dei “Martedì letterari”. 

Oggi sarà la volta di Xu Tuo, Wang Yalun, Laurent Boutros e Maurizio Di Fulvio, che saliranno sul palco alle ore 18.00, mentre alle 21.00 si esibiranno Roberto Fabbri, Ciro Carbone e Blagovest Georgiev.  Giovedì alle 21.30 si esibiranno Marco Tamayo, Gabriel Guillén Navarro e Diana Guillén Navarro. 

La manifestazione, nata dall'intuizione e dalla passione del Maestro Diego Campagna, oggi rappresenta il più importante evento chitarristico europeo nonché uno dei più rilevanti a livello mondiale. Il tema scelto per questa edizione – "Armonie & Ponti – Dialoghi globali sulla chitarra" – non è solo uno slogan. È l'essenza stessa di questo festival: far dialogare scuole diverse, generazioni lontane, tradizioni che si incontrano. Perché la chitarra, in fondo, è uno strumento che parla tutte le lingue del mondo. Quest’anno, infatti, sul palco si alternano artisti italiani, spagnoli, francesi, latinoamericani, asiatici. Non per competere, ma per raccontare – ciascuno con la propria voce – cosa significa oggi suonare la chitarra. Dai virtuosismi solistici ai dialoghi con l'orchestra, dalle sonorità classiche a quelle contemporanee. Il festival è sostenuto dal Comune di Sanremo e dal Teatro dell'Opera del Casinò Municipale, con la collaborazione dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e la partnership di istituzioni prestigiose come il Conservatorio Nazionale di Pechino, l'Università di Changchun e il Conservatorio "Franco Vittadini" di Pavia.

