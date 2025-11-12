Sanremo celebra l’amicizia tra Alfredo Moreschi e Libereso Guglielmi: dal 14 novembre la mostra “Amici per Natura, intrecci di vita”

Sanremo si prepara a rendere omaggio a due figure che hanno segnato la storia culturale e ambientale del Ponente ligure. Dal 14 novembre al 14 dicembre il complesso Ariston ospiterà la mostra e il progetto “Alfredo e Libereso, Amici per Natura. Intrecci di Vita”, promosso da Italia Nostra Sanremo Taggia, Archivio fotografico Moreschi e Centro Ariston Sanremo, con la collaborazione di numerose realtà associative e culturali del territorio.

L’iniziativa celebra Alfredo Moreschi, fotografo e storico sanremese scomparso pochi mesi fa, e Libereso Guglielmi, botanico conosciuto in tutta Italia come il “giardiniere di Calvino”. Due personalità diverse ma unite da un profondo legame umano e da una visione comune: l’amore per la natura, la curiosità per la bellezza e il desiderio di valorizzare il territorio attraverso la conoscenza e la cultura.

La mostra, articolata in tre sezioni – “Fiori di Liguria”, “Liberesiadi” e “Nato in una bacinella di sviluppo” – proporrà un percorso audiovisivo fatto di fotografie, filmati e documenti che raccontano il dialogo tra arte, ambiente e memoria. Oltre all’esposizione, sono previsti incontri pomeridiani e convegni con autori, studiosi e testimoni che hanno conosciuto o collaborato con i due protagonisti.

Il programma si aprirà venerdì 14 novembre alle ore 18, con l’inaugurazione ufficiale della mostra negli spazi Ariston di via Matteotti 230. Gli appuntamenti proseguiranno fino a metà dicembre, con eventi dedicati alla letteratura, al paesaggio e alla storia locale: dal dialogo su Calvino e la Liguria immaginifica, fino all’incontro conclusivo del 13 dicembre, dal titolo “La città verde, una città possibile”, incentrato sull’importanza di uno sviluppo urbano sostenibile.

Il progetto ha raccolto l’adesione di Coop Liguria, CNA Imperia, Archivio Nazionale Cinema Impresa, FAI Imperia, Club per l’Unesco di Sanremo, Garden Club, Rotary Sanremo e Rotary Hanbury, a testimonianza della dimensione collettiva dell’iniziativa. Tutti gli eventi e l’ingresso alla mostra saranno gratuiti, con apertura dal mercoledì alla domenica dalle 16 alle 19, grazie ai volontari delle associazioni aderenti.

“Alfredo e Libereso, Amici per Natura” è più di una mostra: è un percorso di memoria e affetto che intreccia fotografia, scienza e amicizia, restituendo al pubblico il senso di un’eredità comune, fatta di cultura, sensibilità e radici liguri.