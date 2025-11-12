Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2025: si apre la 22ª edizione nel segno del sorriso e del grande cinema internazionale

È stata inaugurata ufficialmente, nella prestigiosa Salle Camille Blanc del Grimaldi Forum, la 22ª edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, l’unico festival interamente dedicato alla commedia cinematografica internazionale. Ideato e diretto da Ezio Greggio, in collaborazione con il compianto Maestro Mario Monicelli, il festival torna anche quest’anno sotto l’Alto Patronage di S.A.S. il Principe Albert II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi nel panorama culturale europeo.

La presentazione di oggi ha visto una grande partecipazione di giornalisti provenienti da Francia, Italia, Inghilterra e Spagna, oltre alla presenza della giuria popolare. Ezio Greggio ha accolto con entusiasmo la stampa, sottolineando il valore culturale e umano del festival: “Sono davvero tante le celebrità che abbiamo accolto al Monte Carlo Film Festival e lo faremo anche per questa ventiduesima edizione. Siamo onorati di avere una giuria presieduta da una donna e da una grande attrice come Claudia Gerini.” Claudia Gerini, Presidente di Giuria, ha ricordato l’importanza della commedia come linguaggio universale: “Questo festival fa bene a tutti, e mai come in questo momento abbiamo bisogno di buoni messaggi. Complimenti a Ezio Greggio per quello che sta facendo con il suo Festival attraverso la commedia.”

Accanto a lei, il Presidente onorario della giuria, il leggendario Franco Nero, con oltre 250 film all’attivo e una carriera internazionale che abbraccia più di 30 nazionalità interpretate. L’attore ha raccontato con emozione il suo debutto nel film La Bibbia di John Huston, ricordando: “Avevo 22 anni e facevo l’aiuto fotografo. Mi ha notato un fotografo della produzione di De Laurentiis. John Huston mi scelse per interpretare Abele e mi insegnò l’inglese facendomi ascoltare Shakespeare recitato da Laurence Olivier. Gli devo molto.” E sul senso del cinema, ha aggiunto una riflessione che ha conquistato la sala: “Il cinema continuerà ad esistere finché la gente continuerà a sognare. E poi, il cinema è libertà: nei Paesi dove non c’è libertà, non c’è cinema.” Franco Nero riceverà inoltre la stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un riconoscimento prestigioso assegnato dal cinema americano, e il MCFF “Mito del Cinema – Legend Award” alla carriera durante la serata di gala.

La giuria di quest’anno vanta nomi internazionali come l’attrice spagnola Teresa Riott, che ha dichiarato: “Sono orgogliosa di essere qui con personaggi così grandi. La commedia è la vita, è la gente. Deve essere valorizzata sempre di più.” A completare il gruppo, Daniel McVicar, attore e produttore americano noto per il suo ruolo in Beautiful, oggi regista e presidente della sezione cortometraggi: “La commedia è una grande arte, e anche la più difficile da realizzare. Sono felice di essere qui a scoprire nuovi talenti.”

Il festival propone sette film internazionali in gara, con proiezioni gratuite nella Salle Camille Blanc:

12/11 – H 16:00: Homo Sapiens? (Argentina), di Mariano Cohn e Gastón Duprat

12/11 – H 20:00: Comandante Fritz (Germania/Cuba), di Pavel Giroud

13/11 – H 11:00: Partir un jour (Francia), di Amélie Bonnin

13/11 – H 15:00: The Last Viking (Danimarca), di Anders Thomas Jensen

14/11 – H 11:00: La Petite Cuisine de Mehdi (Francia/Algeria), di Amine Adjina

14/11 – H 15:00: La Cena (Spagna), di Manuel Gómez Pereira

14/11 – H 20:00: Come ti muovi, sbagli (Italia), di Gianni Di Gregorio

La sezione cortometraggi, curata da McVicar, si terrà domani dalle 20 con quattro opere internazionali:

Têtes d’Enterrement (Belgio) – Nicolas Galoux

Aquele Abraço (Portogallo) – Michael Joaquim Matias

Saturn in Venus (Georgia) – Alla Eliseeva

Andromeda (Russia) – Anna Melykian

La grande cerimonia di chiusura si terrà sabato alle 19, condotta da Ezio Greggio, con la partecipazione di numerose celebrità:

Madalina Ghenea, attrice internazionale;

Gabriele Mainetti, regista e produttore;

Paolo Genovese, che riceverà il Premio speciale MCFF per il successo di Follemente;

Giovanni Veronesi, regista e sceneggiatore;

Lino Banfi, che sarà insignito del MCFF Legend Award;

Massimo Boldi e Vincenzo Salemme, protagonisti della comicità italiana;

Gerry Scotti, che riceverà l’MCFF Exploit Award per il suo contributo all’intrattenimento televisivo.

La serata sarà impreziosita dall’esibizione di Gipsy’s Kings Way by Pablo Reyes, storico membro fondatore della leggendaria band, che riceverà un premio alla carriera per la sua lunga e influente attività musicale. Come ogni anno, il Monte-Carlo Film Festival conferma la sua missione: valorizzare la commedia come forma d’arte e linguaggio universale di speranza, ironia e libertà. Con una giuria di alto livello, film da tutto il mondo e un’atmosfera di grande eleganza, la 22ª edizione si preannuncia come un nuovo, indimenticabile capitolo nella storia del festival più sorridente del cinema internazionale.