Sanremo: i “salotti esoterici” del CSI ripartono con René Guénon: incontro con il prof. Sergio Castellino a Palazzo Roverizio

Passato il periodo delle festività natalizie, riprendono gli appuntamenti dei “salotti esoterici” organizzati dal CSI – Centro Sociologico Italiano, una rassegna che continua a riscuotere grande interesse tra appassionati e curiosi.

Il 2025 si era aperto con una conferenza di grande successo dedicata alla Kabbalah, la dottrina esoterica dell’Ebraismo nota come Dottrina della Ricezione, resa popolare anche dall’interesse di personaggi famosi come Madonna. L’incontro, condotto dal Presidente del CSI Provinciale Paolo Ferrari, aveva visto come relatore Alessio Rossi, che con un’esposizione brillante e accessibile aveva saputo “aprire le porte di una dottrina complessa e spesso oscura ai più”, coinvolgendo il pubblico in un vivace dibattito finale.

Ora il consueto appuntamento mensile del venerdì pomeriggio torna domani alle 18 con un incontro dedicato a una delle figure più importanti del pensiero esoterico e tradizionale del Novecento: René Guénon, filosofo, iniziato e scrittore francese, punto di riferimento imprescindibile per chiunque si avvicini a tematiche iniziatiche.

A parlarne sarà il professore e scrittore Sergio Castellino, considerato uno dei maggiori esperti locali dell’opera guénoniana e autore di numerosi saggi dedicati al pensatore francese. Castellino partirà da alcune note biografiche della vita di Guénon – studente della Scuola Ermetica, iniziato massone e martinista, convertito all’Islam – per poi approfondire “la sua critica radicale al mondo moderno, il concetto di Tradizione e il recupero del simbolo”.

L’appuntamento è dunque fissato a Palazzo Roverizio, per un pomeriggio di approfondimento dedicato al profondo mondo iniziatico che ha caratterizzato la vita e le opere di René Guénon.