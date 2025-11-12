Civezza per le donne: in memoria di Martina Rossi un evento per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Sabato 23 novembre alle 16.30, presso il Forum Ricca di Civezza, andrà in scena “Civezza per le donne”, uno spettacolo intenso e toccante dedicato alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne e alla memoria di Martina Rossi. L’iniziativa nasce dal desiderio di dare voce alle donne, alle loro storie, al dolore e alla forza che si celano dietro un tema ancora oggi drammaticamente attuale: la violenza di genere. Attraverso monologhi, poesie e canzoni, lo spettacolo affronta con sensibilità e autenticità le molte sfaccettature di questo fenomeno, cercando di evitarne la retorica e privilegiando invece un linguaggio diretto, umano e vero.

Le protagoniste non sono attrici professioniste, ma un gruppo di donne e amiche che hanno scelto di mettersi in gioco, portando in scena emozioni reali e vissute, con semplicità e coraggio. Ogni parola, ogni gesto e ogni nota diventano così strumenti di riflessione e testimonianza, per ricordare che la violenza può assumere forme diverse, ma non deve mai essere taciuta. Le canzoni che accompagnano lo spettacolo aggiungono un ulteriore livello di intensità, amplificando il messaggio di denuncia e sensibilizzazione. Ogni atto apre una nuova prospettiva, invitando il pubblico a guardare la realtà con occhi più consapevoli, a riconoscere le ingiustizie e a promuovere il rispetto e la parità.

“Civezza per le donne” non è solo uno spettacolo teatrale, ma un momento di comunità e di impegno civile, un invito alla riflessione e alla solidarietà. Con semplicità, concretezza e profonda umanità, Civezza sceglie di ricordare, di ascoltare e di agire.