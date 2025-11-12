San Pietro e Valle Armea, tra incuria e disservizi: “Viviamo nel degrado da anni, chiediamo rispetto e attenzione” (Foto)

Un nostro lettore, Giorgio Vittani ci ha scritto per segnalare situazioni di degrado in regione San Pietro e in Valle Armea:

"Sono anni che noi cittadini viviamo in un degrado totale, tra incuria e disinteresse generale. La pulizia dei bidoni e delle aree circostanti sono ormai in condizioni indecenti. A questo si aggiunge la situazione della strada crollata durante l’alluvione del 2019/2020, che dopo più di quattro anni si trova ancora in uno stato di completo abbandono. Prima dell’estate, abbiamo visto due operai all’opera per tre giorni, poi più nulla. Abbiamo avuto l’illusione che qualcosa si muova, ma la realtà è che tutto è rimasto fermo come prima. Perchè non abbiamo un servizio degno di questo nome? Pulizia inesistente, lavori eterni e nessuna risposta. Siamo stanchi: chiediamo rispetto e attenzione per i quartieri dimenticati, perché la vivibilità di una città si misura anche, e soprattutto, da questi dettagli".