Ventimiglia: il Museo Girolamo Rossi inaugura gli “Angoli Morbidi” per i più piccoli

Sabato 15 novembre alle ore 10.30, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia accoglierà il pubblico per l’inaugurazione degli “Angoli Morbidi”, un nuovo progetto pensato per rendere il percorso espositivo più inclusivo e accessibile ai bambini della prima infanzia e della scuola primaria.

L’iniziativa, resa possibile grazie al contributo della Fondazione “Livio Casartelli-Ippolita Perraro”, sarà presentata alla presenza del Sindaco On. Flavio Di Muro, del Presidente della Fondazione dott. Armando Bosio, della Presidente della Sezione Intemelia dell’IISL dott.ssa Isabella Berrino e della Conservatrice del Museo dott.ssa Daniela Gandolfi.

Gli “Angoli Morbidi” sono stati concepiti come vere e proprie oasi all’interno del percorso museale, dove i più piccoli potranno vivere un’esperienza di apprendimento e scoperta in un ambiente accogliente e stimolante. Le tre postazioni sono arredate con divanetti, sgabelli, tavolini, piccole librerie e tappeti antitrauma, tutti realizzati in materiali colorati e dal design accattivante. Questi spazi favoriranno l’interazione tra i bambini e le testimonianze archeologiche esposte — ceramiche, lapidi, statue, vetri — offrendo un’occasione unica per avvicinarsi alla storia della città di Albintimilium attraverso il gioco e la curiosità.

L’inaugurazione degli “Angoli Morbidi” rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso educativo del Museo Rossi, da sempre attento alla formazione delle giovani generazioni e alla promozione di attività ludico-didattiche. Con questa nuova proposta, il museo rafforza il suo ruolo di presidio culturale e formativo, capace di dialogare con tutte le fasce d’età e di rendere l’archeologia un’esperienza viva, accessibile e coinvolgente.