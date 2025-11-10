Vallebona: primo incontro sulla Comunicazione Nonviolenta in un viaggio verso relazioni più autentiche

L’Associazione Pedagogica Steineriana, in collaborazione con Chiara Bertalotto dell’associazione Terra e Pace, invita la cittadinanza a partecipare al primo di quattro incontri dedicati alla Comunicazione Nonviolenta (CNV), che si terrà sabato 22 novembre a Vallebona, presso i locali dell’asilo Bimbi Felici in Via del Municipio 4.

L’incontro si svolgerà dalle ore 10:00 alle ore 17:00 e rappresenta un’opportunità preziosa per avvicinarsi a uno strumento trasformativo, capace di migliorare profondamente la qualità delle relazioni personali e professionali.

La Comunicazione Nonviolenta, ideata da Marshall Rosenberg, è molto più di una tecnica comunicativa: è una pratica che favorisce l’interazione consapevole con se stessi e con gli altri, fondata sull’ascolto profondo, sull’empatia e sull’intenzione autentica di connessione. Utilizzabile in ogni contesto — familiare, educativo, lavorativo — la CNV consente di superare le barriere del giudizio e della reattività, aprendo lo spazio alla comprensione reciproca e alla co-creazione di soluzioni pacifiche.

Questo primo incontro sarà un’occasione per esplorare le basi teoriche e pratiche della CNV, per sperimentare direttamente il potere dell’ascolto empatico e per riflettere su come trasformare i conflitti in opportunità di crescita. La giornata sarà condotta in modo esperienziale, con momenti di condivisione, esercizi pratici e spazi di dialogo guidati.

La CNV non si limita a risolvere i conflitti: è una chiave di lettura che permette di vedere la realtà con occhi nuovi, di riconoscere i bisogni profondi che animano ogni comportamento e di costruire relazioni più autentiche e rispettose. È una via per abitare il mondo con maggiore consapevolezza, responsabilità e apertura.

L’invito è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questa pratica, indipendentemente dal proprio percorso personale o professionale. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Loredana al numero 3498634171. L’Associazione Steineriana e Terra e Pace vi aspettano numerosi per iniziare insieme questo percorso di trasformazione e consapevolezza.