Cronaca | 10 novembre 2025, 09:23

Sanremo: scontro tra un'auto e uno scooter in corso Mazzini, 46enne portato in elicottero a Pietra Ligure

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e la Polizia Municipale

Incidente stradale, questa mattina poco dopo le 7.30 in corso Mazzini a Sanremo. Un uomo di 46 anni, che viaggiava a bordo di uno scooter, si è scontrato con un’auto per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia e la Polizia Municipale. Il 46enne, che ha riportato un trauma cranico ed uno al torace, è stato trasportato dall’elicottero ‘Grifo’ all’ospedale di Pietra Ligure.

Il traffico ha subito rallentamenti per consentire i soccorsi.

Carlo Alessi

