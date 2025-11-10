 / Cronaca

10 novembre 2025

Sanremo: incidente in via Padre Semeria, scontro tra uno scooter e un furgone e due feriti in ospedale

L’impatto è stato piuttosto violento ed il conducente del mezzo a due ruote è finito a terra con il passeggero

Incidente stradale, questa mattina in via Padre Semeria, all'incrocio con via Pietralunga a Sanremo. Secondo una prima ricostruzione uno scooter avrebbe tentato il sorpasso di un furgone sulla destra, mentre il mezzo stava svoltando con la regolare freccia.

L’impatto è stato piuttosto violento ed mezzo a due ruote è finito a terra. A bordo due persone, una donna di 36 ed un uomo di 44 anni. Sono stati portati in ospedale in codice giallo di media gravità. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, un'ambulanza di Matuzia Emergenza, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Il traffico è stato momentaneamente interrotto per consentire i soccorsi.

Un altro incidente è avvenuto in corso Cavallotti: nello scontro tra due scooter una 23enne è stata soccorso per un trauma ad una gamba.

Elia Folco

