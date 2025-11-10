Sanremo, il TAR dichiara estinto il ricorso del Condominio Capo Nero Box: spese compensate tra le parti

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha dichiarato l’estinzione del ricorso presentato dal Condominio Capo Nero Box contro il Comune di Sanremo, a causa della sopravvenuta rinuncia da parte del ricorrente.

Il contenzioso aveva origine dalla diffida inoltrata il 5 luglio scorso, con cui il condominio chiedeva al Comune di individuare e ordinare i lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza relative a un immobile. Nella stessa diffida si richiedeva anche l’emanazione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti del privato, con l’assegnazione di un termine perentorio per eseguire gli interventi richiesti.

Non avendo ricevuto risposta dall’amministrazione comunale, il condominio aveva impugnato il silenzio-inadempimento dinanzi al TAR, chiedendo l’accertamento dell’obbligo del Comune di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. In subordine, era stata richiesta la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia da parte dell’ente.

Nel corso del procedimento tuttavia il ricorrente ha depositato formale rinuncia al ricorso, a seguito di un accordo intervenuto tra le parti. Per questa ragione, il collegio ha dichiarato il giudizio estinto e disposto la compensazione delle spese di lite, tenuto conto proprio dell’intesa raggiunta.