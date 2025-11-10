Sanremo: è morto Piero Orlando, aveva 69 anni ed era molto conosciuto nel mondo del commercio

E’ morto ieri, all’ospedale San Paolo di Savona Piero Orlando, noto panettiere di Sanremo. Piero si era ammalato un mese e mezzo fa e, nonostante le cure dei medici non ce l’ha fatta. Piero è stato un marito, un papà e un nonno esemplare e presente. Sempre pronto ad aiutare la sua famiglia e chiunque avesse bisogno di lui. Lascia un grande vuoto in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Era molto conosciuto nel mondo del commercio matuziano per la panetteria di corso Garibaldi che ora portano avanti i figli. Lascia la moglie Marinella, i figli Cristian e Walter con le rispettive consorti Pamela e Laura oltre ai nipoti Mayla, Evan, Andreas e Kristel. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 alla parrocchia di Santa Maria degli Angeli. La salma sarà poi portata al tempio crematorio di Valle Armea.