Vallecrosia, turismo e spiagge: visita istituzionale di Cna in Comune (Foto)

Visita istituzionale a Vallecrosia. Nella giornata odierna Cristiano Tomei, funzionario del settore Turismo e Balneari di CNA Nazionale, accompagnato dall’ex presidente di CNA Imperia Michele Breccione, ha incontrato in Comune il sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri.
"Un’occasione importante per affrontare temi legati al turismo e alle nostre spiagge" - fa sapere l'Amministrazione Perri.
"Un incontro simbolo di una collaborazione sempre più proficua tra amministrazione comunale e mondo associativo" - sottolinea.