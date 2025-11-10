Partenariato pubblico-privato, Ventimiglia inaugura il Val Roja Padel a Trucco (Foto)

Ventimiglia inaugura un impianto sportivo moderno e funzionale a Trucco: il Val Roja Padel.

Un progetto reso possibile grazie al partenariato pubblico-privato. "A Trucco abbiamo inaugurato con grande soddisfazione il nuovo Val Roja Padel, un impianto moderno e funzionale che arricchisce l’offerta sportiva della nostra città" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Un progetto reso possibile grazie a un esempio virtuoso di partenariato pubblico-privato, modello che intendiamo valorizzare sempre di più per realizzare interventi concreti e utili alla comunità".

"Lo sport è benessere, socialità e aggregazione" - sottolinea il primo cittadino presente all'inaugurazione insieme agli assessori Adriano Catalano e Domenico Calimera - "Grazie anche a questi investimenti il nostro territorio torna a crescere".