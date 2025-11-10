Panettone d’autore: la magia dei lievitati e l’identità del territorio con la firma inconfondibile dello chef Jacopo Chieppa

Un panettone d’autore che racconta tante storie d’amore: quella dello chef per il mondo dei lievitati, che fanno parte della sua quotidianità anche nella sua pizzeria Kilo, sul lungomare di Imperia, e che proprio nel periodo natalizio trovano un’ulteriore espressione creativa. Ma c’è anche l’amore per il suo territorio, la Liguria, che lo chef celebra attraverso ingredienti selezionati, prodotti identitari e una filiera di fornitori locali, trasformati in panettoni dal carattere unico.

Nasce così la linea di panettoni d’autore firmata dallo chef, che quest’anno si declina in quattro gusti differenti, ai quali si aggiunge, come da tradizione, la speciale Limited Edition 2025, destinata a diventare il pezzo più atteso della collezione.

Oltre al panettone classico in chiave ligure – che segue la ricetta tradizionale con arancia candita impreziosita da un tocco territoriale – e alla sua originale rivisitazione, realizzata con olio extravergine d’oliva, olive candite, cioccolato bianco e limone candito, tornano anche i gusti più amati dal pubblico: il panettone al gianduia, arricchito da morbido e avvolgente cioccolato gianduia, e il panettone al cioccolato 70%, marmorizzato con caramello salato, per un equilibrio di sapori intenso e irresistibile.

Il panettone speciale di quest’anno è ancora una volta un omaggio alla Liguria e alla sua identità aromatica: una creazione che unisce Chinotto di Savona, basilico e cioccolato bianco, in un bilanciamento perfetto tra dolcezza, freschezza e profumi mediterranei. Un panettone elegante, sorprendente, capace di evocare il mare anche a tavola, per un Natale ricco, avvolgente e dalla personalità decisa.

I panettoni dello chef Jacopo Chieppa sono disponibili al costo di 35 euro presso la sua pizzeria Kilo, sul lungomare di Imperia, e presso il ristorante Equilibrio, a Dolcedo. Possono inoltre essere ordinati online attraverso i rispettivi siti web.