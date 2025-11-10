 / Attualità

Attualità | 10 novembre 2025, 15:09

Caffè con Confcommercio: ascoltare imprese e valorizzare il commercio rafforzando il dialogo insieme a Sanremo tra tutti

Appuntamenti informali per incontrare gli operatori delle diverse zone della città, raccogliere idee e affrontare insieme le sfide del territorio

Confcommercio Sanremo lancia una nuova iniziativa di incontro e confronto con le attività del territorio: i “Caffè con Confcommercio”, appuntamenti informali pensati per creare un dialogo diretto con gli operatori commerciali delle diverse zone della città.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Presidente zonale Andrea Di Baldassare e tutto il direttivo Confcommercio Sanremo, nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra l’Associazione e le imprese locali, ascoltare le problematiche delle varie aree commerciali e raccogliere idee, proposte e suggerimenti per valorizzare e migliorare il tessuto economico cittadino.

I primi due appuntamenti dei “Caffè con Confcommercio” sono già in programma:
- Mercoledì 12 novembre, ore 14.30 – Zona Foce, presso Basilico e Pinoli;
Giovedì 13 novembre, ore 15.00 – Zona San Martino, presso il Bar Tiki Taka.

Gli incontri sono aperti a tutti gli operatori e titolari di attività della zona, che potranno partecipare liberamente e contribuire al confronto portando le proprie esperienze e proposte.

