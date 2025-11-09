Festival di Sanremo, Roberto Danieli (Polocivico): “Serve trasparenza e visione. Non basta restare all’Ariston”

A seguito delle recenti dichiarazioni del sindaco e dell’assessore Sindoni sul futuro del Festival, il rappresentante di Polocivico Roberto Danieli interviene nel dibattito, sottolineando la necessità di una visione più ampia per Sanremo. Secondo Danieli, il sindaco ha espresso la volontà di mantenere il Festival all’Ariston per motivi affettivi, mentre un consigliere di minoranza ha ricordato le origini al Casinò, ipotizzando la possibilità di una nuova sede. Danieli evidenzia come la Rai potrebbe essere in attesa di una location più capiente, ricordando il precedente tentativo al Mercato dei Fiori, rivelatosi un flop per problemi di acustica e struttura.

"Oggi il Comune di Sanremo - scrive Danieli - si trova in una posizione delicata: la Rai, probabilmente, è stanca di questa situazione. È urgente iniziare a pensare a soluzioni alternative. Trovo riduttivo il dibattito attuale. Personalmente, mi interessa poco la posizione del consigliere di minoranza. Mi interessa invece il pensiero del sindaco, che dovrebbe guardare oltre il Festival. Sanremo deve pensare anche ai mesi di novembre e dicembre, deve puntare alla destagionalizzazione. Un tempo eravamo il fiore all’occhiello del Nord Italia per la stagione invernale. Oggi abbiamo solo un po’ di turismo estivo e le seconde case. Non è vero che abbiamo attrattive invernali. Non ho ancora letto il nuovo contratto con la Rai. Mi riservo di farlo, e se non sarà reso pubblico, lo chiederò personalmente. I 6 milioni e mezzo promessi potrebbero essere solo uno specchietto per le allodole. Quello che conta davvero è che l’amministrazione si dia una sveglia. Oltre alle urgenze cittadine, bisogna pensare a un Palazzo dei Congressi. Guardiamo Rimini: quando hanno capito che la stagione estiva non bastava, hanno puntato sui congressi. Oggi ne ospitano decine anche d’inverno, con benefici per alberghi, ristoranti, bar e commercio. Egregio Sindaco, l’Ariston è il passato. Prima c’era il Casinò, poi l’Ariston. Ora serve una nuova fase. Io un’idea ce l’ho, e se sarà il caso la presenterò. Forza Sindaco, serve trasparenza. Sanremo ne ha bisogno. Questa amministrazione è troppo opaca", conclude il rappresentante del Polocivico.