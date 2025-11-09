 / Eventi

09 novembre 2025

AperiOliva: grande successo per la Cocktail Competition di Olioliva. Vince “A Cuvea du Baffo” davanti a Bar 11 e Risveglio Food & Drink (Foto)

“Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare questo contest, dedicato ai cocktails, che ha avuto una grande partecipazione" sottolinea il presidente di Confcommercio Imperia Marco Gorlero

Nel pomeriggio di oggi lo stand della Confcommercio, in Calata Cuneo, nel cuore di Olioliva, ha ospitato la cerimonia di premiazione del contest dedicato ai cocktails. Aperoliva, Cocktail Competition esteso a tutti i bar di Oneglia facenti parte del percorso di Olioliva e ai bar di Porto Maurizio, che ha visto per ogni locale partecipante la preparazione di un cocktail accompagnato da un piattino che aveva come ingrediente principale l’olio d’oliva taggiasca e/o i derivati; i cocktails sono stati serviti durante i giorni della manifestazione di Olioliva. 

Ecco i primi tre classificati:

1)    A Cuvea du Baffo;

2)    Bar 11;

3)    Risveglio Food & Drink.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio della Città di Imperia, Marco Gorlero: “Anche quest’anno abbiamo voluto organizzare questo contest, dedicato ai cocktails, che ha avuto una grande partecipazione. Devo dire che sono state tutte ottime proposte, realizzate con grande impegno da tutti i partecipanti che hanno aderito all’iniziativa e per questo non è stato affatto semplice selezionare i primi tre classificati. Molta anche l’affluenza di pubblico in occasione della premiazione nel cuore di Olioliva e per questo non possiamo che essere soddisfatti. Oggi abbiamo premiato i primi tre classificati e consegnato un riconoscimento a tutti i partecipanti”. 

Ecco tutti i partecipanti ad “AperiOliva”:

 A Cuvea Du Baffu di piazza Maresca – “Tutto Bello”;

Il Consorzio del Principe di via Massimo D’Azeglio – “Melova del Principe”;

Chillout Zone di calata Cuneo – “Luce del Porto”;

Risveglio di via Mazzini – “Vendemmia tra gli ulivi”;

Bar 11 di piazza De Amicis – “Evosour”;

Ortoteca di piazza De Amicis – “Woody Negroni”;

Winston Churchill di via Giuseppe Airenti - "La Regina degli Scacchi".

