 / Al Direttore

Al Direttore | 09 novembre 2025, 13:56

Sanremo, segnalazione sui bus sostitutivi Trenitalia: “Nessuna indicazione per i passeggeri diretti a Genova”

Una lettrice denuncia la mancanza di cartelli informativi per il servizio attivo nei weekend: “Serve più chiarezza per chi parte dalla stazione"

Sanremo, segnalazione sui bus sostitutivi Trenitalia: “Nessuna indicazione per i passeggeri diretti a Genova”

"Buon pomeriggio,

Approfitto del vostro puntuale servizio  per sollecitare Trenitalia ad essere un po' più organizzata  verso gli utenti dei treni che, in questi weekend, devono percorrere la tratta da Sanremo a Genova.

Purtroppo, a causa di lavori sulla linea ferroviaria, è stato istituito un servizio di Autobus sostitutivo che però non è segnato in alcun modo: la partenza da Sanremo è davanti al commissariato ma, nè in stazione, nè tantomeno davanti al commissariato ci sono indicazioni per gli utenti. Ahimè, tocca affidarsi a facoltà paranormali per immaginare da dove partire..... Trenitalia potrebbe provvedere? Grazie

V.S.". 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium