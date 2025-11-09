Sanremo, segnalazione sui bus sostitutivi Trenitalia: “Nessuna indicazione per i passeggeri diretti a Genova”

"Buon pomeriggio,

Approfitto del vostro puntuale servizio per sollecitare Trenitalia ad essere un po' più organizzata verso gli utenti dei treni che, in questi weekend, devono percorrere la tratta da Sanremo a Genova.

Purtroppo, a causa di lavori sulla linea ferroviaria, è stato istituito un servizio di Autobus sostitutivo che però non è segnato in alcun modo: la partenza da Sanremo è davanti al commissariato ma, nè in stazione, nè tantomeno davanti al commissariato ci sono indicazioni per gli utenti. Ahimè, tocca affidarsi a facoltà paranormali per immaginare da dove partire..... Trenitalia potrebbe provvedere? Grazie



V.S.".