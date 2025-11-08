Olioliva 2025, la Liguria punta sui turisti olandesi: crescita delle presenze e strategie di valorizzazione

"Grazie alla presenza della stampa di settore, possiamo comprendere appieno le tendenze e le richieste dei turisti olandesi. Questo di oggi si può considerare il secondo step dell'incontro avvenuto lo scorso maggio quando, in occasione di 'Olioliva frantoio delle idee', incontrammo tantissimi operatori provenienti dal Benelux. I turisti provenienti dai Paesi Bassi, infatti, apprezzano sempre di più i nostri territori e specialmente i borghi dell'entroterra sia dal punto di vista paesaggistico, sia per le attività di outdoor che offrono, sia per le eccellenze enogastronomiche uniche, come ad esempio il nostro meraviglioso olio. Secondo i dati dell’Osservatorio Turistico Regionale, i turisti olandesi infatti rappresentano un segmento strategico, che può essere ulteriormente valorizzato attraverso iniziative mirate. Nei primi sette mesi del 2025 abbiamo registrato 107 mila presenze, 1.200 in più rispetto all' anno passato pari ad oltre l'1%. Come Regione Liguria ricordo tra l'altro che abbiamo iniziato il 2025 con la partecipazione a gennaio ad una delle principali fiere europee del turismo: Vakantiebeurs ad Utrecht dove saremo presenti anche nel 2026 dall'8 all'11 gennaio". Così l'assessore regionale Luca Lombardi ospite ad Imperia della manifestazione Olioliva 2025.