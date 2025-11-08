Sanremo, Capodanno 2026: Claudio Cecchetto farà ballare la città dal mare con droni e fuochi d'artificio

Sanremo si prepara a un Capodanno 2026 spettacolare e completamente fuori dagli schemi. Come già anticipato, niente tradizionale ‘concertone’ in piazza ma un grande evento diffuso che abbraccerà tutto il litorale, tra musica, show nel cielo e un’atmosfera immersiva pensata per stupire residenti e turisti. La notte più attesa dell’anno si trasformerà così in una vera esperienza sul mare della Città dei Fiori.

Dall’assessorato al Turismo arrivano conferme di una macchina organizzativa in pieno fermento. E il primo grande nome è ormai certo: Claudio Cecchetto sarà il protagonista musicale della serata. Il celebre dj e conduttore, icona della radio e della tv nazionale, farà ballare Sanremo direttamente da uno yacht posizionato davanti al porto, trasformato per l’occasione in una consolle galleggiante dal forte impatto scenografico. Per coinvolgere tutta la città, lungo il litorale verrà installato un sistema audio che trasmetterà un’unica colonna sonora: un viaggio musicale tra i successi disco e dance degli anni ’70, ’80 e ’90, in grado di far scatenare ogni generazione, dalle famiglie ai più nostalgici.

Il momento più suggestivo sarà lo spettacolo di 500 droni che illumineranno il cielo sopra il mare con coreografie luminose di circa mezz’ora, un crescendo di emozioni che farà da preludio allo scoccare della mezzanotte, quando i tradizionali fuochi d’artificio daranno il benvenuto al 2026. La festa però non si fermerà lì: la musica riprenderà subito dopo e accompagnerà sanremesi e visitatori fino all’una e trenta, per un Capodanno all’insegna del divertimento continuo.

Non solo 31 dicembre: il programma delle festività sarà ricchissimo. L’accensione delle luminarie a inizio dicembre, la pista di pattinaggio sul solettone di piazza Colombo e numerosi eventi per grandi e piccoli renderanno Sanremo protagonista anche d’inverno, pronta ad accogliere chi sceglierà di brindare al nuovo anno tra luci, mare e tanta energia.