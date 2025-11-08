 / Al Direttore

Sanremo: degrado marciapiedi di Santa Tecla, la segnalazione di un lettore

"Le condizioni restano indecorose e pericolose per i pedoni"

Un nostro lettore ci scrive segnalando la situazione dei marciapiedi di Santa Tecla, a suo dire in condizioni non adeguate:

"I marciapiedi di Santa Tecla versano ancora in uno stato pietoso. Dopo i lavori di messa in sicurezza effettuati questa estate, una sicurezza che, a dire il vero, faccio fatica a riscontrare, era stata promessa una successiva riqualificazione. Ad oggi, però, nulla è cambiato: le condizioni restano indecorose e pericolose per i pedoni. Purtroppo, la situazione della sicurezza e del decoro urbano a Sanremo sembra peggiorare di anno in anno senza una vera pianificazione".

