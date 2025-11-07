Sanremo: buche in via Romolo Moreno, una lettrice "Le strade si sfaldano, la realtà è ben diversa dalle grandi opere"

Una nostra lettrice, Cinzia, ci ha scritto per segnalare una serie di buche nell'asfalto di via Romolo Moreno:

"Siamo alle solite. Basta davvero poco (un po’ di pioggia, un passaggio di auto in più) e le nostre strade si sfaldano letteralmente. Le foto che allego riguardano Via Romolo Moreno, la discesa che porta a Piazza San Costanzo. Una strada già di per sé difficile, ma con l’asfalto ridotto in queste condizioni è diventata pericolosa e quasi impraticabile. Si parla tanto di grandi progetti, di ascensori panoramici e opere 'mega', ma poi la realtà quotidiana dei cittadini è fatta di buche, rattoppi e strade che si sgretolano sotto le ruote. Forse sarebbe il caso di partire dalle cose semplici, ma fondamentali: la manutenzione ordinaria".