"Quanto sta accadendo in queste ore a Tripoli conferma, ancora una volta, la lucidità e la fermezza con cui il governo guidato da Giorgia Meloni affronta anche le questioni più complesse della politica internazionale. La cattura di Al Masri da parte delle autorità libiche dimostra che la linea seguita dall'Italia era quella corretta. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i ministri competenti hanno gestito con equilibrio e fermezza una vicenda delicata, sempre nel pieno rispetto del diritto e degli interessi nazionali". Lo dichiara il Senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama.
venerdì 07 novembre
Politica | 06 novembre 2025, 13:06
Cattura a Tripoli di Al Masri, Berrino (FdI) elogia la linea del governo Meloni: "Ci aveva visto giusto!"
Il senatore: "La vicenda conferma la lucidità e la fermezza con cui il Presidente del Consiglio e i ministri hanno gestito una questione delicata, nel rispetto del diritto e degli interessi nazionali"
