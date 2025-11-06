A Taggia la presentazione del romanzo Le Cronache della Spada e del Pennello di Michela Galetto

Venerdì 7 novembre alle ore 17.30 presso la sede della Casa Editrice Antea Edizioni di Angelo Giudici, in via Soleri 5B a Taggia si terrà la presentazione del libro Le Cronache della Spada e del Pennello di Michela Galetto.



L’autrice ci racconterà come è nato il suo romanzo fantastorico; coinvolgendo il lettore in un viaggio epico tra Templari e misteri moderni.

Il libro tesse una trama avvincente che collega figure apparentemente distanti:

- Un cavaliere Templare in Terra Santa;

- Un pittore nella Firenze dei Medici, custode di un segreto per sfidare la morte;

- Un sicario nella Gerusalemme ai tempi di Cristo;

- Uno scrittore nella Barcellona di oggi, perseguitato dal fantasma di un suo antenato.



Quale potere lega questi uomini? La risposta sembra celarsi in una missione affidata all'Angelo che cammina tra gli uomini sotto il nome di Egeria e in una spilla vermiglia; capace di trasformare le emozioni in realtà. Durante la presentazione, l'autrice Michela Galetto dialogherà con Alessandra Terzolo, svelando le ispirazioni dietro questa complessa narrazione, che attinge a piene mani dalle sue più grandi passioni: la storia dell'arte, i romanzi storici e i gialli. Al termine dell'incontro, l'autrice sarà disponibile per il firmacopie.



Michela Galetto è nata a Sanremo nel 1972. Ha conseguito la laurea di Magistero in Scienze Religiose. Appassionata di storia dell'arte, in particolare di Caravaggio, ama scrivere, leggere (specialmente gialli e romanzi storici), nuotare e viaggiare. Le Cronache della Spada e del Pennello; è la sua opera prima.



L'evento è a ingresso libero, fino a esaurimento posti.



