Confartigianato Imperia protagonista a Olioliva 2025

Anche per l’edizione 2025 di Olioliva, la manifestazione che ogni autunno celebra i profumi e i sapori della Riviera dei Fiori, Confartigianato Imperia conferma la sua presenza con un ricco programma di attività pensate per valorizzare l’artigianato agroalimentare locale.

Lo stand di Confartigianato, situato nel cuore pulsante dell’evento, sarà un punto di riferimento per tutti coloro che desiderano scoprire e assaporare l’autenticità dei prodotti del territorio, con particolare attenzione all’olio extravergine d’oliva e alle olive taggiasche, simboli indiscussi della tradizione ligure.

Durante i tre giorni della manifestazione, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a degustazioni guidate, un’occasione unica per conoscere da vicino la qualità delle produzioni artigianali e per dialogare direttamente con i produttori. Ma l’esperienza non si limiterà al gusto: Confartigianato ha infatti organizzato una serie di appuntamenti speciali che si svolgeranno nell’Area Incontri e nell’Area Laboratori, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate alla cultura dell’olio e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

Il programma prevede momenti di confronto e divulgazione, come l’incontro dedicato al “circolo virtuoso delle acque di vegetazione” e al ciclo dei sottoprodotti delle olive, con un focus sul caso virtuoso della Spezia. A seguire, un suggestivo cooking show riporterà in vita “la cucina di una volta”, con la preparazione dei tradizionali ravioli alle erbette di Bajardo, un piatto che racconta la storia e i sapori dell’entroterra imperiese.

La giornata di domenica sarà invece dedicata alla cucina ligure contemporanea, con lo chef Pressamariti che guiderà il pubblico nella realizzazione di piatti tipici reinterpretati con creatività. A chiudere il ciclo di incontri sarà un approfondimento sulla normativa che regola la produzione dell’olio, con un focus su analisi, monitoraggi e test sensoriali, strumenti fondamentali per garantire la qualità e la tracciabilità del prodotto.

La partecipazione di Confartigianato Imperia a Olioliva si conferma così un appuntamento imprescindibile per il tessuto produttivo locale, un’occasione per raccontare le storie delle imprese artigiane, promuovere la cultura del territorio e contribuire alla vitalità della città attraverso l’eccellenza e la passione di chi ogni giorno lavora per custodire e innovare le tradizioni.

Un ringraziamento speciale va ai partner che hanno reso possibile questa partecipazione: Benza SRL, Banca d'Alba e TÜV SÜD, realtà che condividono l’impegno per la valorizzazione del territorio e delle sue risorse più autentiche.