Sanremo: sono scattati questa mattina i lavori per il nuovo parcheggio multipiano di via San Francesco

Sono iniziati oggi i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo parcheggio multipiano di via San Francesco a Sanremo, che sarà al servizio del Palasalute, la cui apertura è prevista per la prossima primavera. L’intervento, finanziato e appaltato da ASL1 Imperiese nell’ambito dell’accordo di programma con il Comune di Sanremo, interesserà principalmente l’area antistante il futuro Palasalute. Qui la ditta incaricata realizzerà un parcheggio su due livelli, per un totale di 149 posti auto.

A partire da oggi, l’area di cantiere è stata delimitata e segnalata, e sarà attivo il divieto di sosta e di fermata per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Il tempo previsto per la realizzazione è di 150 giorni, con termine fissato per il 4 aprile 2026. Il progetto è firmato dall’ingegner Gianni Rolando. Il Palasalute aprirà in concomitanza con la conclusione dei lavori del parcheggio, offrendo così ai cittadini un servizio completo e una migliore accessibilità all’area sanitaria.