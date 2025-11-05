Sanremo: gli studenti del "Colombo" al Casinò per un pomeriggio tra filosofia, musica e teatro

Gli studenti della IV A LSA e della IV A ITAI dell’IIS “C. Colombo” di Sanremo hanno partecipato al nuovo appuntamento dei Martedì letterari del Casinò. Al Teatro dell’Opera hanno assistito a “Vico dei miracoli”, la narrazione scenica ideata e interpretata dallo scrittore e saggista Marcello Veneziani, accompagnata dalla voce recitante di Luca Violini e dal pianoforte del Maestro Francesco Nicolosi.

Le classi, accompagnate dalle docenti di lettere Manuela Di Francesco e Barbara Vitti, hanno preso parte all’evento, in continuità con l’impegno del Colombo a valorizzare le occasioni culturali offerte dal territorio come opportunità di crescita e formazione per gli alunni.

Lo spettacolo era dedicato al trecentesimo anniversario della pubblicazione della Scienza Nuova di Giambattista Vico e ha raccontato la vicenda umana, filosofica e intellettuale del grande pensatore napoletano. La narrazione ha alternato letture, interpretazioni teatrali e intermezzi musicali, offrendo al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente. Ne è emerso il ritratto complesso di un filosofo incompreso dal suo tempo, ma poi riconosciuto come anticipatore del Romanticismo, del concetto di nazione e di una visione della storia a spirale.

Soddisfazione è stata espressa dalla professoressa Di Francesco, referente del Dipartimento di lettere dell’istituto, che ha dichiarato: «L’evento è davvero riuscito: l’alternanza tra la voce recitante di Luca Violini, magistrale nel rendere il tormento di Vico, e le musiche evocative del Maestro Nicolosi hanno creato un equilibrio perfetto. Veneziani, in abiti accademici settecenteschi, è riuscito a trasmettere la modernità e la creatività del pensiero vichiano, dimostrando quanto la sua lezione resti attuale. I ragazzi hanno apprezzato molto: in tanti hanno dimostrato interesse ed entusiamo».

La docente ha inoltre messo in evidenza quanto l’incontro abbia mostrato la forza poetica e creativa del pensiero di Vico, fondato su un sapere ampio e interdisciplinare, e su una concezione della storia dinamica, capace di trasformare crisi e difficoltà in momenti di rinnovamento.

Durante i saluti finali, Marzia Taruffi, curatrice dei Martedì letterari, e Sonia Balestra, consigliera di amministrazione della Casa da gioco, hanno ringraziato pubblicamente l’istituto “Colombo” per l’attenzione costante riservata alle iniziative culturali del Casinò e della città.

L’evento ha confermato ancora una volta l’importanza del dialogo tra scuola e territorio, offrendo agli studenti la possibilità di confrontarsi con autori, linguaggi e temi che arricchiscono il loro percorso umano e formativo.