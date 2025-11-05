Ventimiglia: Capodanno in piazza, pubblicato l’avviso pubblico per la realizzazione dell’evento

È stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici per l’organizzazione della manifestazione “Capodanno in Piazza 2025/2026”, da realizzarsi nel parcheggio pubblico di Via Chiappori (adiacente alla Palestra ex GIL) a Ventimiglia. L'evento, gratuito per la cittadinanza, rientra tra le attività di promozione sociale, turistica e culturale previste nelle linee programmatiche dell'Amministrazione e sarà caratterizzato da spettacoli musicali, intrattenimento, animazione per famiglie e bambini, allestimenti e momenti di festa in uno spazio delimitato e sicuro, prossimo al centro cittadino.

L'operatore selezionato dovrà occuparsi della progettazione, organizzazione e realizzazione integrale della manifestazione, comprensiva di eventi collaterali di food truck/street food. L'Amministrazione, valuterà tra le proposte pervenute, quella più rispondente alle proprie esigenze, secondo un giudizio complessivo, senza attribuzione di punteggi o formazione di graduatorie. Saranno tenuti in considerazione la qualità artistica ed organizzativa della proposta, la coerenza con le finalità dell'evento e la capacità di coinvolgere la cittadinanza, l'esperienza del soggetto proponente.

I soggetti interessati dovranno inviare la manifestazione di interesse entro e non oltre le 24 di giovedì 13 novembre. L’importo massimo dell’aggiudicazione ammonta ad euro 60.000. L'avviso è consultabile al seguente link.