“Identità e futuro dell’oliva da tavola: la forza dell’IGP” – A Imperia il convegno sull’oliva taggiasca ligure nell’ambito di OliOliva 2025

Nell’ambito di OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo, in programma a Imperia dal 7 al 9 novembre 2025, la Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Regione Liguria e l’Associazione tra i produttori di Olive taggiasche liguri IGP, promuove il convegno “Identità e futuro dell’oliva da tavola: la forza dell’IGP”, in calendario sabato alle 10:30 presso l’Auditorium camerale di Imperia. L’incontro rappresenta un momento di confronto e approfondimento sul valore della nuova Indicazione Geografica Protetta appena riconosciuta all’oliva taggiasca, un traguardo storico che segna una svolta per l’intera filiera olivicola ligure. L’IGP conferisce una tutela ufficiale e un marchio di qualità a uno dei prodotti simbolo del Ponente, rafforzandone la riconoscibilità sui mercati e il legame profondo con il territorio d’origine.

Dopo i saluti istituzionali di Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, si terrà una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di:

Alessandro Piana, Vicepresidente e Assessore all’Agricoltura di Regione Liguria;

Marco Lupo, Capo Dipartimento del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Carlo Siffredi, Presidente dell’Associazione tra i produttori di Olive taggiasche liguri IGP;

Gianluca Boeri, Presidente provinciale Coldiretti Imperia;

Mariangela Cattaneo, Presidente provinciale CIA Imperia;

Gianguido Ghione, Presidente Confagricoltura Liguria.

Ospite speciale sarà Andrea Di Marco, comico, attore e promotore della “liguritudine”, che offrirà un intervento ironico e autentico sull’identità e il valore del territorio.

«Il riconoscimento dell’IGP per l’oliva taggiasca è un risultato che premia anni di impegno e collaborazione tra istituzioni, associazioni e produttori» – dichiara Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria. – «È una conquista che rafforza la nostra identità e apre nuove prospettive economiche e promozionali per il territorio. Con questo convegno vogliamo celebrare un traguardo ma anche guardare avanti, discutendo insieme come valorizzare al meglio questa nuova opportunità per l’olivicoltura ligure».

Sulla stessa linea Alessandro Piana, Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore all’Agricoltura: «Il riconoscimento dell’IGP per l’oliva taggiasca ligure rappresenta un passaggio storico per la nostra olivicoltura, che oggi può contare su uno strumento di tutela e valorizzazione capace di rafforzare la competitività e l’identità del prodotto sui mercati nazionali e internazionali. Sono molto orgoglioso di aver sostenuto questo percorso e di accompagnare ora il debutto dell’IGP con una campagna di promozione diffusa in tutta la Regione, che racconta l’eccellenza, la storia e la forza del legame tra la taggiasca ligure e il suo territorio».

Il convegno si inserisce nel programma ufficiale di OliOliva – Festa dell’Olio Nuovo, la manifestazione dedicata alla cultura dell’olio che animerà il centro di Oneglia e il porto di Imperia dal 7 al 9 novembre, con un ricco calendario di degustazioni, mercatini, showcooking e incontri tematici.

Un evento che, come ogni anno, celebra l’eccellenza dell’olio ligure e il legame profondo tra prodotto, territorio e tradizione.