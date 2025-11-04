Sanremo: doppio appuntamento con la salute all'ospedale "Borea"

Mercoledì 5 novembre doppio appuntamento con iniziative targate Asl1. A Sanremo dalle 10 alle 12,30 presso l'ospedale “Borea” (ex biblioteca 1° piano avancorpo) si parlerà della gravidanza con il progetto “Io Donna, Io Mamma”, nel quale la Struttura di Ostetricia e Ginecologia di Asl1 propone un ciclo di incontri gratuiti, il primo durante lo scorso Festival della Salute di Asl1, pensati per accompagnare le future mamme in questo percorso, offrendo informazioni utili, spazi di confronto e strumenti per vivere con maggiore serenità e consapevolezza gravidanza, parto e post-parto.

Durante gli incontri si parlerà di:

servizi offerti dai punti nascita e consultori

alimentazione e igiene in gravidanza

travaglio e parto, metodi naturali per contenere il dolore

taglio cesareo e travaglio di prova dopo cesareo

cura del neonato, puerperio e allattamento

prevenzione del tumore del collo dell’utero

Sempre a Sanremo, presso l'ex biblioteca sita al primo piano avancorpo dell'ospedale “Borea”, si terrà un nuovo appuntamento dei “Mercoledi del CDCD” con un focus specifico sul tema del "Declino cognitivo, gli aspetti medico-legali: guida, porto d'armi, amministrazione di sostegno e certificazione di intendere e volere", dalle 16 alle 17,30.

A guidare la sessione sarà il dott. Claude Orengo Maglione medico legale di Asl1. L’obiettivo è offrire informazioni pratiche, chiarimenti e strumenti utili, grazie al contributo di medici specialisti, psicologi, logopedisti e associazioni che operano nel settore.

Entrambi gli incontri sono ad ingresso libero.