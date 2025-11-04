Sanremo ottiene i fondi FUNT per la ciclovia Rivieralp: Sindoni ringrazia Regione Liguria per il sostegno e la collaborazione

In riferimento all’individuazione del Comune di Sanremo tra gli enti beneficiari dei fondi FUNT (Fondo Unico Nazionale per il Turismo), l’assessore al turismo Alessandro Sindoni così interviene:

“Desidero esprimere un ringraziamento a Regione Liguria e, in particolare, all’assessore Luca Lombardi, per aver presentato al Ministero il progetto dedicato alla ciclovia Rivieralp - Collardente Sanremo che ha permesso al nostro ente di risultare beneficiario dei fondi FUNT. Il fatto che il progetto sia stato selezionato per il finanziamento rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto e un’opportunità per potenziare l’offerta turistica ligure, promuovendo in modo sostenibile il nostro patrimonio naturale, culturale e paesaggistico. Un sentito ringraziamento a Regione Liguria che ha contribuito a questo risultato e che conferma quanto la collaborazione tra gli enti possa essere motore di sviluppo”.