Sanremo: a inizio 2026 asfalti e marciapiedi in via Padre Semeria, sostituzione alberi e attenzione alla tutela paesaggistica

Partiranno ad inizio 2026 i lavori di riqualificazione di via Padre Semeria, uno degli assi stradali fondamentali della città di Sanremo, che collega la zona di corso Matuzia con l’area residenziale del Solaro. L’intervento prevede la sistemazione del manto stradale, dei marciapiedi e la sostituzione delle alberature che, nel corso degli anni, hanno creato non pochi problemi alla viabilità e alla sicurezza dei pedoni.

Molti marciapiedi risultano infatti compromessi dalle radici dei grandi tronchi che spingono il terreno verso l’alto, costringendo i passanti a deviazioni o situazioni di rischio. La sostituzione delle piante sarà eseguita con particolare attenzione alla pubblica incolumità, garantendo una sistemazione più ordinata, sicura e compatibile con l’ambiente urbano. Il progetto, del valore compreso tra 800 mila e 1 milione di euro, è già corredato da relazione paesaggistica e costituisce la prosecuzione di interventi precedentemente autorizzati nella stessa zona. Come previsto dalla normativa, dovrà esprimersi anche la Sovrintendenza, trattandosi di un contesto urbano inserito in un territorio di pregio. Un ulteriore elemento da considerare riguarda il periodo di nidificazione dell’avifauna, da rispettare per programmare correttamente gli abbattimenti e le sostituzioni delle piante, scongiurando impatti negativi sulla fauna locale. I lavori interesseranno il tratto dal semaforo di corso Matuzia fino al rettilineo dove ha sede il negozio di cucine, un punto noto anche per la presenza di attività commerciali e residenze turistiche. In quella porzione di via Padre Semeria è previsto anche un intervento da parte di un soggetto privato, coordinato con il cantiere pubblico per limitare i disagi.

La strada rappresenta quindi non solo un’importante arteria di collegamento, ma anche un elemento identitario della città. L’intervento si inserisce nel più ampio piano di manutenzione e rigenerazione urbana avviato dall’amministrazione, volto a migliorare la qualità della viabilità e il decoro urbano di quartieri centrali e turistici. L’obiettivo dell'assessorato ai Lavori Pubblici, coordinato dall'assessore Massimo Donzella, è quello di rendere via Padre Semeria più sicura, ordinata e accogliente.