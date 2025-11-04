Sanremo, “Un sogno che continua a risuonare”: concerto in memoria di Natalya Romanenko al Teatro Ariston

7 novembre alle ore 21.00 sul palco del teatro Ariston si terrà un concerto in memoria della cantante ucraina Natalya Romanenko, insignita del titolo di Artista Emerita dell'Ucraina. Purtroppo Natalia ha lasciato questo mondo troppo presto, senza riuscire a realizzare tutti i suoi sogni.

Ha sempre cantato, fin dall'infanzia, dalla sua prima festa di compleanno fino all'ultimo giorno. La sua voce era pura, come se fosse stata creata per donare luce e sostegno.

La natura ha generosamente dotato questa ragazza carismatica di molti talenti. Natalya ha frequentato la scuola di musica, studiando pianoforte. Laboriosa e dotata, cantava meravigliosamente, scriveva musica e testi per le sue canzoni, recitava a teatro . Allegra, vivace, sempre cordiale, Natalya era una bambina dai molti talenti. Ha partecipato a spettacoli teatrali e concerti festivi. Non era mai indifferente alle difficoltà altrui, non rifiutava mai di aiutare. Sincerità, onestà, apertura, generosa d'amore... Spesso partecipava anche a numerosi concerti di beneficenza, aiutando le persone.

Natasha è nata il 23 marzo 1984 a Kiev, in una famiglia meravigliosa e affiatata. Fin da bambina, la piccola Natasha sognava di diventare una cantante. Si dedicava alla musica, al canto, recitava in spettacoli teatrali. Era sempre l'anima di ogni compagnia e aveva molti amici. I suoi amici ancora oggi fanno fatica ad accettare questa perdita. Ricordano che Natasha, come nessun altro, era sempre pronta a sostenere e ad aiutare gli altri. Affidabile, allegra, vivace, colta...

Natasha si è laureata in due prestigiose università di Kiev. Ha conseguito la laurea con lode presso l'Università della Cultura, facoltà di regia e coreografia, specializzandosi in recitazione teatrale drammatica, e successivamente ha proseguito gli studi presso lo stesso ateneo con un dottorato di ricerca. E nella principale università del paese ha conseguito la prestigiosa laurea in giurisprudenza. Successivamente Natalya Romanenko ha completato gli studi presso l'Accademia delle arti dello spettacolo, si è dedicata professionalmente al canto e ha partecipato a produzioni teatrali

Quando Natasha aveva 12 anni, fu colpita da un dolore irreparabile. Il suo amato fratello maggiore morì in modo terribile, spaventoso, assurdo. Non riuscì mai a riprendersi da questo colpo.

Sergej era uno studente della facoltà di giurisprudenza, gli mancava solo un anno per laurearsi... in seguito la sua laurea in giurisprudenza fu consegnata alla madre/

Natasha dedicò a suo fratello Sergei molte delle sue canzoni più profonde.

La sua voce unica e il suo carisma straordinario distinguevano Natasha. Ed era molto orgogliosa che sua madre fosse sempre al suo fianco. A tutti i festival, a tutti i concerti. Sempre al suo fianco...

E ora la mamma, Olga Antonovna Romanenko, custodisce con amore il ricordo dei suoi figli. E fa di tutto affinché il nome della cantante Natalya Romanenko non venga dimenticato. Affinché i suoi sogni, verso i quali correva a tutta velocità, si realizzino.

Per conservare il ricordo di Natalya, la mamma, Olga Antonovna, ha deciso di realizzare ciò che la cantante stessa sognava: organizzare un concerto in cui verranno eseguite le sue canzoni più belle . Sarà una serata di luminoso ricordo, dedicata a una giovane donna che ha vissuto di musica e ha lasciato dopo di sé non solo le sue registrazioni, ma anche il calore del suo cuore.

Natalia se n'è andata troppo presto. Ma le persone che l'hanno conosciuta ricordano che sapeva godersi la vita, contagiava con la sua gentilezza e la sua fede nei miracoli. La musica per lei non era solo una professione o un hobby, era il suo modo di comunicare con il mondo, di condividere il suo amore.

Natalia amava molto l'Italia, Sanremo, era venuta qui più volte ed era già a un passo dalla realizzazione del suo sogno: un concerto al teatro Ariston.

Il 7 novembre potrete vedere le registrazioni delle esibizioni di Natalya Romanenko, in suo onore si esibiranno anche artisti italiani: Riccardo Fogli, Povia, Francesca Alotta e Sylvia Pagni.

Il repertorio di Natalya Romanenko comprendeva canzoni allegre, leggere e scherzose. Ma c'erano anche canzoni serie e drammatiche. Il talento recitativo e la profondità dell'anima di Natasha erano palpabili in ogni canzone.

Il concerto in memoria della cantante Natalya Romanenko potrebbe anche essere intitolato: un sogno che continua a risuonare.

Natalya Romanenko sognava che le sue canzoni risuonassero ben oltre i confini della sua nativa Ucraina. E, in particolare, in Italia, patria delle più belle canzoni d'amore.

Gli organizzatori sottolineano: non sarà un evento funebre, ma una serata di ricordo e musica. Una serata che permetterà di ascoltare ancora una volta la voce di Natalya

Questa serata è un segno di rispetto per una persona la cui canzone non si è interrotta, ma è semplicemente passata in un'altra dimensione...

Ingresso ad invito