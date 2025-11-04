Sanremo: il Lions Club Sanremo Host celebra la memoria dei soci defunti con una Messa solenne

Il Lions Club Sanremo Host ricorderà tutti i soci defunti e i propri famigliari con una Messa che verrà celebrata dal Vescovo S.E. Mons. Suetta il 6 novembre alle 18 presso la Chiesa della Madonna della Costa.

Il mese di Novembre ci riporta la triste memoria dei nostri defunti che deono essere ricordati per le numerose opere di solidarietà e aiuto con cui hanno sempre voluto onorare il nostro territorio.

Alcuni giorni fa una delegazione di soci composta dal Presidente Giorgio Cravaschino, dal Diacono e socio Ivo Ghiglione, dal responsabile dei Service Domenico Frattarola e il Presidente marketing Luca Ghiglione si sono recati da Sua Eccellenza il Vescovo per ricevere la Sua benedizione solenne e ancor più per porgergli l’invito, accolto, a celebrare la Santa messa per i defunti.

Sono tutti invitati: concittadini, amici e parenti nella memoria di chi ha fatto molto bene in questi 70 anni di associazione.