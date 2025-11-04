Sanremo, grande partecipazione per Marcello Veneziani ai Martedì Letterari: in scena “Vico dei miracoli”

Teatro dell’Opera gremito questo pomeriggio per il ritorno di Marcello Veneziani ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo. Lo scrittore e saggista ha presentato “Vico dei miracoli”, evento dedicato ai 300 anni dalla pubblicazione della prima edizione della Scienza Nuova di Giambattista Vico, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Sul palco insieme a lui il maestro Francesco Nicolosi, tra i più prestigiosi esponenti della scuola pianistica napoletana, e l’attore e doppiatore Luca Violini, che ha dato voce alle pagine più evocative della vita del filosofo napoletano attraverso brani tratti dal libro di Veneziani, pubblicato da Rizzoli nel 2023 e da quest’anno anche nella collana Bur.

L’iniziativa, curata da Marzia Taruffi, ha segnato l’apertura del ciclo autunnale dell’Università delle Tre Età di Sanremo, inserito all’interno del cartellone dei Martedì Letterari. Sul palco, Veneziani ha indossato gli abiti accademici di Vico, trasformando la narrazione in un vero viaggio teatrale tra Napoli e Vatolla, ripercorrendo le difficoltà personali, intellettuali e accademiche del grande pensatore spesso dimenticato o frainteso dai suoi contemporanei.

Le musiche, scelte e interpretate al pianoforte da Nicolosi, hanno accompagnato il racconto alternando Marcello, Scarlatti, Respighi, Martucci e Castelnuovo-Tedesco, creando un dialogo costante tra filosofia, poesia e tradizione classica. Un’ora e dieci minuti di spettacolo che hanno intrecciato storia e sentimento, dall’ispirazione creatrice della Provvidenza al ruolo fondativo dei miti nella nascita delle civiltà, temi fondamentali della riflessione di Vico.

Il programma dei Martedì Letterari prosegue già nei prossimi giorni con appuntamenti di livello internazionale. Sabato 8 novembre, alle 16, sempre al Teatro dell’Opera, si terrà la cerimonia del Premio Letterario Internazionale Casinò di Sanremo Antonio Semeria – Sezione Saggistica, con la partecipazione, tra gli altri, di Antonio Caprarica, Roberto Giacobbo, Filippo La Porta, Mauro Mazza, Aldo Ricci e Stefano Zecchi.

Si continua martedì 11 novembre, alle 16.30, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, con Marco Panella che presenterà Io sono Elettra (Rai Libri), storia d’amore tra Guglielmo Marconi e la sua nave Elettra. Sarà presente il presidente nazionale dei Marinai d’Italia, Ammiraglio Pierluigi Rosati.

Chiusura martedì 18 novembre sempre alle 16.30, con un doppio appuntamento: Alfonso Celotto presenterà Indissolubile e Giulia Guerrini il romanzo Il Rosso e il Viola, entrambi editi da Mondadori.